City, Leeds'le yenişemedi

Elland Road Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında Raheem Sterling, Manchester ekibini 1-0 öne geçirdi.
Ev sahibi Leeds United, 59. dakikada Rodrigo Moreno Machado ile beraberliği yakalarken, takımlar kalan dakikada eşitliği bozamayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Bir maçı eksik Manchester City, bu sonuçla 4 puana yükselirken, Leeds United ise 7. puanını aldı.
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü yendiği maçın ardından konuşan eski hakem, ünlü yorumcu Erman Toroğlu, "Altay'a ilk geldiğinde çok haksızlık edildi. Ankaragücü'nde bir maçtan sonra Altay'ı dinlemiştim. Bizim futbolcular var ya, 'Önümüzdeki maçlara bakacağız' derler, onu demiyor. Çocuk her şeyiyle belli." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, maçta hakem inisiyatifinin ağırlıklı olarak Fenerbahçe lehine olduğunu ileri sürdü.
Süper Lig'de yeni sezona çok kötü bir giriş yapan son şampiyon Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadele 0-0 eşitlikle sürüyor.
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçtiği maçın kahramanı Altay Bayındır maçın ardından konuştu.
Fenerbahçeli Jose Sosa, 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin flaş golcüsü Mbwana Ally Samatta, 2 gol attığı ve 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi.