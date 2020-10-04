City, Leeds'le yenişemedi

Toroğlu Altay'ı böyle övdü: 'Önümüzdeki maçlara bakacağız' demiyor'

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü yendiği maçın ardından konuşan eski hakem, ünlü yorumcu Erman Toroğlu, "Altay'a ilk geldiğinde çok haksızlık edildi. Ankaragücü'nde bir maçtan sonra Altay'ı dinlemiştim. Bizim futbolcular var ya, 'Önümüzdeki maçlara bakacağız' derler, onu demiyor. Çocuk her şeyiyle belli." ifadelerini kullandı.