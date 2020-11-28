City, Burnley'i farklı geçti

Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Burnley'i konuk etti.
Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6 ve 22. dakikalarda Riyad Mahrez ile 41. dakikada Benjamin Mendy'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
66. dakikada Ferran Torres ile farkı 4'e çıkaran Manchester City'de, 69. dakikada bir kez daha sahne alan Mahrez "hat-trick" yaparak maçın skorunu belirledi: 5-0.
Pep Guardiola'nın takımı, bu galibiyetle puanını 15'e yükseltirken, Burnley 5 puanda kaldı.
Galatasaray'ın yıldız ismi Emre Akbaba, 4-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu
Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Denizlispor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, uzatmalarda yedikleri golle iki puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.
Medipol Başakşehir'in evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldığı müsabakanın son düdüğüyle saha içinde gerginlik yaşandı.
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 1 futbolcu ve teknik heyetten 2 kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 3-1 yendi.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Burnley'i 5-0 mağlup etti.