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aksam.com.tr
  • 28 Kasım 2020 Cumartesi 21:42
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City, Burnley'i farklı geçti

City, Burnley'i farklı geçti

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AA

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Burnley'i 5-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Burnley'i konuk etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6 ve 22. dakikalarda Riyad Mahrez ile 41. dakikada Benjamin Mendy'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

66. dakikada Ferran Torres ile farkı 4'e çıkaran Manchester City'de, 69. dakikada bir kez daha sahne alan Mahrez "hat-trick" yaparak maçın skorunu belirledi: 5-0.

Pep Guardiola'nın takımı, bu galibiyetle puanını 15'e yükseltirken, Burnley 5 puanda kaldı.

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