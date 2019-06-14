Çin'e kapılarını kapatan Franck Ribery: Hala büyük bir kulüpte futbol oynayabilirim

Bayern Münih'teki 12 yıl yüksek kariyerinin ardından hala büyük bir takımda oynayabileceğine inanan 36 yaşındaki Ribery, Çin opsiyonuna ise kapalı olduğunun sinyallerini verdi.

İki sezon daha futbol oynamak istediğini dile getiren Ribery, "Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum ve bir karar alırken ailemi de düşünmek zorundayım. Onların mutluluğu benim için çok önemli. Bir karar aşamasındayım ve hala büyük zorluklarla başedebilecek, yoğun antrenman programlarını kaldırabilecek durumdayım" dedi.

Hala futbola ve başarıya aç olduğunun altını çizen Ribery, "Hala açım, bu çok net! 36 yaşında olsam da futbola verebileceğim şeyler var. Kafa ve fiziksel olarak 36 gibi hissetmiyorum ve hala büyük bir kulüpte futbol oynayabilirim. Bu deneyime sahibim" şeklinde konuştu.

(Sporx)