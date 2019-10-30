Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7274
  • 6,3655
  • 275.097
  • 99527.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Çin'de taraftarın hedefindeki isim Anderson Talisca!

Çin'de taraftarın hedefindeki isim Anderson Talisca!

Çin'de taraftarın hedefindeki isim Anderson Talisca!

Çin Ligi takımlarından Evergrande forması giyen Talisca, gündem konusu oldu.

Çin Ligi ekiplerinden Guanzghou Evergrande forması giyen ve bu sezon gösterdiği performansla beklenileni veremeyen Anderson Talisca, medya ve taraftarların bir numaralı hedefi oldu.

Ligde lider konumda bulunan ve 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan Evergrande'nin bu serisi, geçtiğimiz hafta oynanan Henan Jianyi'yle 2-2 berabere kalınan maç ile sona ermişti.
undefined

İLK YARI SONUNDA OYUNDAN ALINDI

Haftalardır medya üzerinden oynatılması eleştirilen Talisca, bu maçta ilk 11 başlamış, takımı ilk yarı sonunda 2-0 geriye düşmesiyle birlikte  teknik direktörü Fabio Cannavaro tarafından oyundan alınmıştı. Bu değişiklik sonrası Evergrande, 2-2'lik beraberliği yakalamayı başarmıştı.

Bunun üzerine maç sonrası düzenlenen takım yemeğine katılmayan Anderson Talisca'nın Guangzhou'daki geleceği ise merak konusu oldu.

"KATKISI SIFIR"

Özellikle Çin medyasının bir numaralı gündemi hale gelen oyuncu için, "Ofansif sistemi düzgün destekleyemiyor ve defansa katkısı sıfır. Talisca'nın ruhsal hali nasıl olursa olsun takımını asla yalnız bırakmamalıydı. Pek çok Evergrande taraftarının üzgün olması hiç şaşırtıcı değil, belki de Talisca'nın kalbi asla Evergrande ile olmamıştır " denildi.

Anderson Talisca, 2019 Ocak ayında 20 milyon euro transfer bedeliyle Benfica'dan transfer edilmişti.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

O soru karşısında şaştı kaldı! 'Ne kadar ayıp'
İbrahim Çelikkol ve eşi geri sayıma başladı
Son gülen Melis oldu! Mustafa Sandal'ı şoke eden karar
'Evlilik için tarih bakıyoruz '
Kadir İnanır Instagram'da
<p>Soçi´de varılan mutabakat kapsamında Suriye´nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askerini

Azerbaycan Uyruklu Rus Askerinden Türk Askerine: ´Gel Gardaş Gel, Her Şey Yahşidir´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Pentagon ile Lockheed Martin savunma şirketi, F-35 üretimi için 34 milyar dolarlık anlaşmaya vardı

Külliye'de sürpriz isimler