Çin'de spor ürünü pazarı azalıyor

ÇİN’DE üretim yapan birçok spor markası pek çok mağazasını kapatırken, üretimde de ciddi daralmalara gidiyor.

AKŞAM

Adidas ve Nike gibi önemli markaların üretim saatlerini düşürdüğü bildirildi. Hızla yayılan koronavirüs nedeniyle Çin’de üretilen spor malzemelerine karşı da tüketiciler temkinli yaklaşıyor. İskoç Kilwinning Rangers Kulübü, Çin’de üretilen malzemeleri satın almama kararı verdiklerini açıkladı. Kulüp Başkanı Colin Boyd, “İhtiyaç duyulan önlemlerin alınmasını bekliyoruz” dedi. Çin’de tekstil üretimi yapan 400’ten fazla önemli markanın üretimini kıstığı ya da mağazalarını kapattığı bildiriliyor. Çin ekonomisinin virüs nedeniyle yüzde 5.9 küçüleceği tahmin ediliyor.

MANCHESTER UNiTED ASKIYA ALDI

MANCHESTER United da koronavirüs salgını nedeniyle önümüzdeki sezon öncesi Çin’de yapmayı planladığı sezon öncesi kampı için planlarını erteledi. ESPN’in haberine göre; Pekin, Şanghay ve Shenyang’ı kapsayan kamp programı askıya alındı. Bu arada İngiltere’de 4 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği de resmen açıklandı.

BENİZTEZ PANİKTE

ÇİN’İN Dalian Yifang takımını çalıştıran İspanyol teknik adam Rafa Benitez de ekibini İspanya’daki Costa del Sol’daki kampta tutmaya devam ediyor. Benitez’in 16 Mart’a kadar Güney İspanya’daki kampı bitirmek niyetinde olmadığı bildirildi. Kulüpteki teknik direktörlüğü bırakmayı bile düşündüğü belirtilen Benitez yıllık 12.5 milyon euro kazanıyor.