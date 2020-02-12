Çin'de spor ürünü pazarı azalıyor

AKŞAM
Adidas ve Nike gibi önemli markaların üretim saatlerini düşürdüğü bildirildi. Hızla yayılan koronavirüs nedeniyle Çin’de üretilen spor malzemelerine karşı da tüketiciler temkinli yaklaşıyor. İskoç Kilwinning Rangers Kulübü, Çin’de üretilen malzemeleri satın almama kararı verdiklerini açıkladı. Kulüp Başkanı Colin Boyd, “İhtiyaç duyulan önlemlerin alınmasını bekliyoruz” dedi. Çin’de tekstil üretimi yapan 400’ten fazla önemli markanın üretimini kıstığı ya da mağazalarını kapattığı bildiriliyor. Çin ekonomisinin virüs nedeniyle yüzde 5.9 küçüleceği tahmin ediliyor.
MANCHESTER UNiTED ASKIYA ALDI
MANCHESTER United da koronavirüs salgını nedeniyle önümüzdeki sezon öncesi Çin’de yapmayı planladığı sezon öncesi kampı için planlarını erteledi. ESPN’in haberine göre; Pekin, Şanghay ve Shenyang’ı kapsayan kamp programı askıya alındı. Bu arada İngiltere’de 4 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği de resmen açıklandı.
BENİZTEZ PANİKTE
ÇİN’İN Dalian Yifang takımını çalıştıran İspanyol teknik adam Rafa Benitez de ekibini İspanya’daki Costa del Sol’daki kampta tutmaya devam ediyor. Benitez’in 16 Mart’a kadar Güney İspanya’daki kampı bitirmek niyetinde olmadığı bildirildi. Kulüpteki teknik direktörlüğü bırakmayı bile düşündüğü belirtilen Benitez yıllık 12.5 milyon euro kazanıyor.
TRABZON 298 hafta sonra liderlik şansı yakaladı.
TFF yönetimi, Beşiktaş’ın Göztepe maçı için yaptığı ‘Tekrar’ başvurusunu yarın görüşüp, karara bağlamak için toplanıyor. Kartal kural hatası olduğu iddiasında.
MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, VAR Koordinatörü Barış Şimşek, 4 saatlik kritik toplantıda kulüp yöneticilerine VAR hakemlerinin pozisyonları izleme ve değerlendirme teknikleri ile ilgili özel hazırlanmış slaytlar ile bilgilendirme yaptı.
Yazarımız Alen Markaryan, Süper Lig'deki hakem skandallarıyla ilgili bir yazı yazdı. Alen, Fenerbahçe'nin MHK isyanı ve Galatasaray'ın sessiz kalışını değerlendirdi.
ANTALYASPOR’UN sol beki Fyodor Kudryashov’un menajeri Ajan Alexander Shekhovtsov oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.
FENERBAHÇE’DE beklenenin altında kalan oyunculardan birisi de Garry Rodrigues…
ÇİN’DE üretim yapan birçok spor markası pek çok mağazasını kapatırken, üretimde de ciddi daralmalara gidiyor.