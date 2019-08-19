Cincinnati Masters'ta zafer Medvedev'in

Galatasaray'da geleceği merakla beklenen Mbaye Diagne, bu kez Suudi Arabistan'dan gelen teklife sıcak baktı.

Defans ve ön liberoya bir yerli oyuncusu takviyesi isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bombayı patlattı.

Görüşmeler resmen başladı, oyuncu da gelmek istiyor!

Stoper transferi için çalışmalarını hala sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Marsilya'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle yollarını ayırdığı Adil Rami ile görüşen Fenerbahçe, oyuncunun menajeri ile masaya oturdu.