Çin Süper Ligi'nin 18 Nisan'da başlayacağı açıklandı

Çin Futbol Federasyonu, koronavirüs vakalarının hızla azalmasının ardından kararını verdi.
Daha önce 22 Şubat'ta başlamasına karar verilen ancak koronavirüs salgınının ülkeyi derinden vurması nedeniyle süresiz etelenen Çin Süper Ligi'nin 18 Nisan'da yeniden başlamasına karar verildi.
Çin Süper Ligi'ne Qingdao Huanghai - Shijiazhuang Ever Bright karşılaşmasıyla start verilecek.
CANNAVARO, ÇİNLİLER'İ ÖVDÜ
İtalya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan efsane futbolcu Fabio Cannavaro, koronavirüs üzerine açıklamalarda bulundu. Çin'de Guangzhou Evergrande takımında teknik direktörlük yapıyor.
"2 HAFTALIĞINA KARANTİNAYA ALINIYOR"
İtalya'da başka bir ülkeden gelen insanların 2 hafta karantinada tutulduğunu söyleyen Cannavaro, "İtalya'ya gelir gelmez, bir teste tabi tutuldum. 3. kez teste girdim, ateşim de ölçüldü. Sonra son birkaç ayda nerelerde bulunduğum, virüsü kapmış kimseyle etkileşime geçip geçmediğimi belirttiğim bir form doldurdum. Bu noktada, bir ülkeden başka ülkeye geçen insanlar 2 haftalığına karantina altına alınıyor. Eğer kalacak bir yeriniz varsa, orada kalıyorsunuz, aksi takdirde bir otele götürülüyorsunuz." şeklinde konuştu
"ÇİNLİLERİN METODLARI TÜM İTALYA'YA ÖRNEK"
Çinlilerin koronavirüse karşı verdikleri mücadeleyi öven İtalyan futbol adamı, "Çinlilerin virüsle savaşma metodları tüm İtalyanlar için bir örnek ve pozitif bir gelişme. Böylesine bir canavarla karşı karşıya olmak kolay değildi çünkü daha önce belirtileri yoktu. Bu uğurda yapılan fedakarlıklar, dün dünyaya ders olmalı." dedi.
(Sporx)
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