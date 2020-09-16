Çin medyası: 'Aç gözlü Eran Zahavi'

Gelir gelmez kriz! Beşiktaş'ta Josef de Souza şaşkınlığı

Suudi Arabistan takımı Al Ahli, Josef de Souza'nın haksız fesih yaptığını gerekçe göstererek Beşiktaş'a oyuncunun lisansı için gerekli evrakları göndermiyor. Arap ekibi, Brezilyalı futbolcunun kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu iddia ediyor.