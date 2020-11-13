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aksam.com.tr
  • 13 Kasım 2020 Cuma 07:36
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Çin Ligi'nde 2020 şampiyonu Jiangsu Suning oldu

Çin Ligi'nde 2020 şampiyonu Jiangsu Suning oldu

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Çin Ligi'nde 2020 şampiyonu final maçında Guangzhou'yu 2-1 yenen Jiangsu Suning oldu.

Çin Süper Lig final maçını Guangzhou Evergrande ile Jiangsu Suning karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kazanan Jiangsu Suning tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Alex Teixeira ve Eder'in golleriyle şampiyonluğa uzanan Jiangsu, böylelikle Çin Ligi'nde takımı olarak gösterilen Guangzhou'yu mağlup etmeyi başardı.

Teknik direktörlüğünü Fabio Cannavaro'nun yaptığı Guangzhou'da ayrıca eski Beşiktaşlı Talisca forma giyiyor. Jiangsu Suning'de ise tanıdık yüzlerden Alex Teixeira, Eder, Joao Miranda, Wakaso gibi isimler yer alıyor.

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