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  3. Çin ekipleri Steven Nzonzi'yi istiyor

Çin ekipleri Steven Nzonzi'yi istiyor

Çin ekipleri Steven Nzonzi'yi istiyor

Galatasaray'da süresiz kadro dışı kalan Steven Nzonzi'yi Lyon ve Everton'dan sonra şimdi de Çin kulüplerinin istediği iddia edildi.

Çin Ligi'nde önümüzdeki sezon yabancı oynatma sınırının artması, ancak oyuncu ücretlerinin 3 milyon ile sınırlandırılmasına rağmen ülkenin üç kulübünün Fransız ismi listesine aldığı iddia edildi. Fransız basınına göre Nzonzi için herhangi bir maaş ödemek istemeyen Roma kulübünün de kararı oyuncuya tamamen bıraktığı ve nereye isterse gidebileceği yönünde garanti verdiği öne sürüldü.

Fransa ile Dünya Şampiyonluğu elde ettikten sonra piyasası yükselen Nzonzi, bilindiği gibi Roma'dan Galatasaray'a kiralanmıştı. Nzonzi disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışında kalmıştı.

(Fanatik)


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