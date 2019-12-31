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Cim-Bom'un Mayıs şifreleri

Cim-Bom'un Mayıs şifreleri

Deneyimli çalıştırıcı, mayıstaki şampiyonluk için yol haritasını belirledi: Diagne Florya’ya geri gelecek. Martin Linnes’in lisansı yeniden çıkartılacak. Sakatlıkları bulunan Andone ve Luyindama’nın sözleşmeleri dondurulacak. Nagatomo ve Mariano ile yollar ayrılacak. Saracchi, Onyekuru ilk transferler olacak. Arda Turan yuvaya dönecek.

ÖZEL HABER | AKŞAM

LİDER Sivasspor’un 10 puan gerisinde olan G.Saray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Mayıs ayında şampiyonluğa ulaşmak için devre arasında yapacağı planı belirledi. Terim, hazırladığı detaylı raporu SarıKırmızılı Yönetime sundu. Sezon başında Belçika ekibi Club Brugge’e kiralanan Diagne Florya’ya geri dönecek. Yabancı kontejanı sıkıntısı nedeniyle kadro dışı kalan Linnes’in lisansı yeniden çıkacak. Norveçli oyuncu sezon başından beri takımla antrenmanlarını sürdürüyor. Sakatlıkları bulunan Andone ve Luyindama’nın sözleşmeleri dondurulacak.

TRANSFERLER KAMPA YETİŞECEK

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in gençleştirme operasyonunda vedalaşılan ilk isim Japon yıldız Nagatomo oldu. Sağ bekte bu sezonun ilk yarısında isteneni veremeyen Mariano ile önümüzdeki günlerde masaya oturularak, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi bedelsiz olarak feshedilecek. Emre Mor’la da görüşmeler sürüyor. Tecrübeli futbolcular, Antalyaspor karşısında son kez Sarı-Kırmızılı formayla sahaya çıktı. Sol bek transferi için Red Bull Leipzig’de forma giyen Marcelo Saracchi ile toplamda 1.5 yıllık kiralık anlaşması sağlandı.

JESSE SEKİDİKA ASLAN OLUYOR

Monaco’da istenen performansı bir türlü sağlamayan Onyekuru ile her konuda anlaşıldı. Başakşehir ile yolları ayıran Arda Turan yuvaya geri dönecek. Belhanda için gelen teklifler masaya yatırılacak. Bu transferden 10 milyon euro civarında bir gelir bekleniyor. Çin’de futbol hayatına devam eden Talisca için ise görüşmeler sürüyor.  Uzun bir sakatlık süreci geçiren Emre Akbaba’nın lisansı çıkarılacak. Eskişehirspor’un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika ile her konuda anlaşıldı. Eskişehir’e 100 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.


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