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  • Cimbom'un kapıya koyduğu Mariano, son 4 maçta 4 asist yaparak bir anda vazgeçilmez oldu
  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 13:17
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  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 13:17

Cimbom'un kapıya koyduğu Mariano, son 4 maçta 4 asist yaparak bir anda vazgeçilmez oldu

Cimbom'un kapıya koyduğu Mariano, son 4 maçta 4 asist yaparak bir anda vazgeçilmez oldu

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Devre arasında gönderilmesi gündeme gelen ancak takımda kalan Mariano, sezonun ikinci yarısındaki şovuna Kasımpaşa karşısında da devam etti.

Tecrübeli sağ bek, Adem Büyük'ün attığı golde asisti yapan isim oldu. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezonki asist sayısını 4'e yükseltirken, bunların tamamını son 4 karşılaşmada kaydetti.

Mariano geçen sezonu 5 asistle tamamlamıştı, ilk sezonunda ise 2 asist yapmıştı.

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