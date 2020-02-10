Cimbom'un kapıya koyduğu Mariano, son 4 maçta 4 asist yaparak bir anda vazgeçilmez oldu

Tecrübeli sağ bek, Adem Büyük'ün attığı golde asisti yapan isim oldu. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezonki asist sayısını 4'e yükseltirken, bunların tamamını son 4 karşılaşmada kaydetti.
Mariano geçen sezonu 5 asistle tamamlamıştı, ilk sezonunda ise 2 asist yapmıştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu hafta oynanacak Ankaragücü maçında revizyona gitmeye hazırlanıyor.
Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray’ın deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0 gibi net bir skorla geçtiği maçı yorumladı.
Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ'dan Kevin-Prince Boateng'in sözleşmesiyle ilgili açıklama geldi.
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, bu hafta içinde İstanbul'a gelecek deneyimli futbol adamı Mircea Lucescu'nun anlaşma sağlanması halinde futbol takımına danışmanlık yapacağını söyledi.
VEDAT’IN talipleri her geçen gün artıyor.
Alanyaspor'la berabere kalan ve son 2 haftada 5 puan kaybeden Fenerbahçe, zirve yarışında pes etmiyor. Alanya maçındaki hakem hatalarına ateş püsküren Fenerbahçe'de yönetim, futbolcular, teknik heyet ve taraftar şampiyonluk için kenetlendi. Şampiyonluk için, "Sonuna kadar savaşacağız" mesajı verildi.
Kevin-Prince Boateng, ilk maçındaki performansıyla Beşiktaş camiasını kendine hayran bıraktı. Siyah-beyazlı yöneticiler, Gaziantep maçında gol atarak farklı galibiyette pay sahibi olan Ganalı yıldız için 'O da Mario Gomez gibi burada yeniden doğacak' değerlendirmesinde bulundular.