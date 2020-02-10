Cimbom'un kapıya koyduğu Mariano, son 4 maçta 4 asist yaparak bir anda vazgeçilmez oldu

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray’ın deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0 gibi net bir skorla geçtiği maçı yorumladı.

Alanyaspor'la berabere kalan ve son 2 haftada 5 puan kaybeden Fenerbahçe, zirve yarışında pes etmiyor. Alanya maçındaki hakem hatalarına ateş püsküren Fenerbahçe'de yönetim, futbolcular, teknik heyet ve taraftar şampiyonluk için kenetlendi. Şampiyonluk için, "Sonuna kadar savaşacağız" mesajı verildi.

'Mario Gomez gibi adam aldık'

Kevin-Prince Boateng, ilk maçındaki performansıyla Beşiktaş camiasını kendine hayran bıraktı. Siyah-beyazlı yöneticiler, Gaziantep maçında gol atarak farklı galibiyette pay sahibi olan Ganalı yıldız için 'O da Mario Gomez gibi burada yeniden doğacak' değerlendirmesinde bulundular.