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aksam.com.tr
  • 08 Mayıs 2020 Cuma 10:49
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  • 08 Mayıs 2020 Cuma 10:49

Cimbom'un eski yıldızı Pino'dan Jorge Carrascal'a: Beşiktaş'a gitmelisin

Cimbom'un eski yıldızı Pino'dan Jorge Carrascal'a: Beşiktaş'a gitmelisin

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Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Jorge Carrascal transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın eski yıldızı Juan Pablo Pino, Kolombiyalı 10 numaraya “Beşiktaş'a gitmelisin. Taraftarların yarattığı o atmosferi yaşamalısın” tavsiyesinde bulundu.

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Jorge Carrascal için hareketli saatler yaşanmaya başlandı. Gol Caracol adlı TV programında, Beşiktaş taraftarının kendisini instagram hesabı üzerinden davet etmesinin Jorge Carrascal'ı ciddi anlamda etkilediği iddia edildi.

Genç oyuncunun daha önce Beşiktaş forması giyen vatandaşlarından İstanbul ve siyah-beyazlı takım hakkında bilgi toplamaya başladığını yazdı. En ilginç iddia ise Jorge Carrascal'a, Beşiktaş'a gitmesini en fazla tavsiye eden ismin aynı zamanda vatandaşı olan eski Galatasaraylı Juan Pablo Pino olduğu belirtildi. Pino'nun, Carrascal'a, "Beşiktaş'a gitmelisin. Taraftarların yarattığı o atmosferi yaşamalısın" dediği öğrenildi.

"Kolombiyalı Neymar" yakıştırması yapılan genç 10 numara için Beşiktaş'ın, Sevilla'nın eski sportif direktörü Oscar Arias'tan fikir alışverişi yaptığı öne sürüldü. Carrascal'ı, Sevilla'ya getiren isim olan Oscar Arias'ın, Beşiktaş'a genç futbolcunun Karpaty'ye gitmesinin hata olduğunu anlattığı, kendisinden sonra göreve gelen Monchi'nin genç oyuncunun kaderiyle oynadığı bilgisini verdiği belirtildi. Beşiktaş'ın Carrascal'ı almayı başarması durumunda çok büyük iş yapacağını iddia ettiği bildirildi.

(Takvim)

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