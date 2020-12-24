Cimbom'dan Diego Costa atağı

AKŞAM

Atletico Madrid, İspanyol forvetin mukavelesini feshedecek. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında ABD'ye gitmesi beklenen Kolombiyalı'nın yerine İspanyol yıldızı getirmeyi planlıyor.

Büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar sebebiyle oynadığı maç sayısı oynamadığı maçların altında kalan Radamel Falcao ayrılacak. Kolombiyalı tecrübeli oyuncunun devre arasında ABD ekibi Inter Miami'ye gitmesi bekleniyor. Yönetim böylece Falcao'nun 5 milyon euroluk maaş yükünden de kurtulmuş olacak. Ayrıca Inter Miami'den çok yüksek olmasa da bir bonservis bedeli alınması planlanıyor.

DEVAM ETMEME KARARI



Bütün bunlar yaşanırken İspanyol ekibi Atletico Madrid, 32 yaşındaki İspanyol forvet Diego Costa'nın mukavelesini yenilememe kararı aldı. Diego Costa'nın sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacaktı. İspanya medyasındaki haberlere göre; kulüp, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini de ocak ayında feshedecek. Böylece Diego Costa boşa çıkacak. İddialara göre; Galatasaray, Diego Costa için hamle yapmaya hazırlanıyor



YILLIK MAAŞ PAZARLIĞI



Bonservis bedeli ödenmeyecek futbolcuyla yıllık maaş üzerinden pazarlıklar başlayacak. Costa'nın Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncuyla yıllık maaş üzerinden orta yolun bulunması bekleniyor. UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması bu sezon sonunda bitecek Cim-Bom'un, Costa Costa sonrasında yeni sezon için daha da cesur adımlar atması bekleniyor. Devre arası transfer dönemi çok hareketli geçecek.

