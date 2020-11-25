Cimbom'da Luyindama ilk 11'e geri dönüyor

Sakatlığı sebebiyle hafta boyunca takımdan ayrı çalışan Luyindama, son anda Kayserispor maçının kadrosuna alınmış, ancak forma giymemişti.
Tecrübeli savunmacı, Çaykur Rize deplasmanında stoperdeki yerine geri dönecek ve Marcao ile birlikte görev yapacak. Donk'un ise ön liberoya geçerek, orta sahada Taylan'a destek olacağı belirtiliyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, maç sonuna ilave edilen dakikaya itirazı haklı çıktı. Öyle ki mücadele oynanmayan süre 10 dakika 42 saniye idi.
Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, yedeklerin performansından memnun kalmadı. Ocakta ve sezon sonunda büyük bir operasyon var.
Beşiktaş'ta derbi öncesi stoper hattındaki sorunlar devam ediyor. Sakatlığı bulunan Welinton dev maçta forma giyemeyecek. İzolasyon süreci henüz bitmeyen Vida da büyük olasılıkla Kadıköy'de görev yapamayacak.
Teknik Direktör Erol Bulut, ilk 11'ini kurarken kaleci Altay, stoper Tisserand ve orta sahada Luiz Gustavo'dan vazgeçmek istemiyor. Adeta sarı-lacivertli takımın omurgasını oluşturan ve formayı tamamen kapan bu futbolcuların şu an için herhangi bir alternatifi bulunmuyor.
Arsenal'in 40 milyon euroyu gözden çıkardığı milli futbolcumuzla ilgili menajeri Adem Cebeci, "Net rakamı ben veremem. Ancak bence ona paha biçilemez." dedi.
Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de dün kupa mesaisi vardı. Kadıköy'de Sivas Belediyespor'u konuk eden sarı lacivertliler, karşılaşmayı 4-0'lık skorla kazanıp üst tura çıkarken, yeni transfer Samatta'nın oyundan çıktıktan sonraki hali dikkat çekti.