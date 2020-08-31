Cimbom'da Kenan gelirse Adem Büyük'e yol görünecek

SPOR GÜNDEMİ

Marcao'da geri sayım! 19 milyon euro... Marcao'da geri sayım! 19 milyon euro... Galatasaray ile Newcastle United arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlanmak üzere. İngiliz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'a Brezilyalı stoper için 22 milyon euro önerdi. Cim-Bom, sonraki satıştan yüzde 10 isteyince Ada ekibi teklifi 19 milyon euro+yüzde 10'a çekti. Transferde geri sayım başladı.

Trabzonspor'da Sosa yerine Milan'dan transfer! Biglia... Trabzonspor'da Sosa yerine Milan'dan transfer! Biglia... Jose Sosa'nın yerini doldurmaya çalışan Trabzonspor'un Milanlı Lucas Biglia'yı kadrosuna katabilmek için ilk teklifini yaptığı öğrenildi.

Galatasaray'ın Kenan aşkı yeniden alevlendi Galatasaray'ın Kenan aşkı yeniden alevlendi Daha önce Cim Bom'un transfer listesinde yer alan Kenan Karaman yeniden gündemde... Kanat-forvet arayan Sarı- Kırmızılılar, İstanbul'a gelen milli oyuncunun menajeriyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Alman ekibi Düsseldorf'la da temaslarına yeniden başlayan Aslan orta yol arayacak.

Genç 10 numara Beşiktaş'ı takibe aldı, taraftarlar mesaj yağdırdı Genç 10 numara Beşiktaş'ı takibe aldı, taraftarlar mesaj yağdırdı Sezon sonunda Manchester United'dan ayrılan ve şu an boşta olan 19 yaşındaki 10 numara Dion McGhee, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, bu hamle sonrası genç yıldızı ‘Come to Beşiktaş' mesajlarına boğdu.

Galatasaray'da Adem Büyük topun ağzında Galatasaray'da Adem Büyük topun ağzında Teknik direktör Fatih Terim, Kenan transferinde ısrarcı. Hücum opsiyonlarını güçlendirmek isteyen tecrübeli hoca, milli oyuncunun takıma katılmasını çok istiyor.