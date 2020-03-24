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aksam.com.tr
  • 24 Mart 2020 Salı 00:22
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  • 24 Mart 2020 Salı 00:22

Cimbom'da acil durum

Cimbom'da acil durum

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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yarın koronavirüs testine girecekler.

Galatasaray Kulübü'nde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim dışında görev yapan antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin koronavirüs testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi. Başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ise koronavirüs testine yarın girecekler.

Galatasaray Kulübü'nde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim dışında test yapılan diğer antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin corona virüsü testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi.

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Son dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
Son dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çktığını açıkladı.

Terim'in yardımcıları 'negatif' çıktı
Terim'in yardımcıları 'negatif' çıktı

Terim'in yardımcıları 'negatif' çıktı

Galatasaray yardımcı antrenörleri Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in korona virüs testleri negatif çıktı.

Galatasaraylı futbolculardan Terim'e destek
Galatasaraylı futbolculardan Terim'e destek

Galatasaraylı futbolculardan Terim'e destek

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Beşiktaş da teste giriyor!
Beşiktaş da teste giriyor!

Beşiktaş da teste giriyor!

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Cimbom'da acil durum
Cimbom'da acil durum

Cimbom'da acil durum

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yarın koronavirüs testine girecekler.

Falcao ve Emre de yer aldı! FIFA'dan koronavirüs videosu
Falcao ve Emre de yer aldı! FIFA'dan koronavirüs videosu

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Bir erteleme daha! Olimpiyatlar 2021'e kaldı

Bir erteleme daha! Olimpiyatlar 2021'e kaldı

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