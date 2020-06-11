Cimbom parolayı belirledi: 8 çarpı 3 eşittir 23

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Süper Lig'e ara verilmeden önce derbide Beşiktaş ile sahasında golsüz berabere kalan ve 50 puanla 3'üncü sırada bulunan Galatasaray'da tek hedef, lige 3 puanla dönmek. Lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde yer alan sarı-kırmızılılar, 27'nci hafta maçında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Çaykur Didi Stadı'nda pazar günü saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak, dördüncü hakem olarak ise Turgut Doman görev yapacak.
Bir ayı aşkın süredir saha çalışmalarını gerçekleştiren Fatih terim'in öğrencileri, fiziksel olarak büyük yol katetti. Son antrenmanlarda taktik ağırlıklı çalışmaya başlayan Galatasaray, Rize'yi kontrollü oyun, hızlı ve organize hücumlar, ayrıca önde baskıyla devirmeyi hedefliyor.
8 ÇARPI 3 EŞİTTİR 23!
15 Mart'tan sonra ilk defa Süper Lig'de bir maça çıkacak Galatasaray, kalan 8 haftalık periyoda çok iyi giriş yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların amacı 8 maçın hepsini kazanıp 23'üncü şampiyonluğa uzanmak. Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi Marcao'nun sakatlanması teknik heyetin planlarını ve takım kurgusun bozarken, Fatih Terim, A planı olarak Ahmet Çalık'ı, B planı olarak Lemina'yı Brezilyalı stoperin yerine çekmeyi düşünüyor.
5 İSİM SINIRDA
Galatasaray'da Rizespor maçı öncesi Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Mariano, Seri ve Adem Büyük ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular Rize karşısında sarı kart görürse Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.
MUHTEMEL 11
Galatasaray'ın muhtemel 11'i şöyle: Muslera - Mariano, Donk, Ahmet, Saracchi - Lemina, Seri - Feghouli, Belhanda, Onyekuru - Falcao
Birçok isim yazıldı, konuşuldu... Yazarımız Engin Verel, Fenerbahçe'deki hoca söylentilerine noktayı koydu. Fenerbahçe Hırvat teknik adamla anlaşmaya vardı. Nenad Bjelica, 1+3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Mukavelenin süresi ve şartlarını Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'deki seçim takvimine göre ayarladı. Bjelica 27 Temmuz tarihinde İstanbul'a imzaya gelecek...
Alman basını, Borussia Dortmund'la mukavelesi bitecek olan yıldız futbolcuyla Galatasaray'ın da ilgilendiğini yazdı. Ancak Aslan, bu transferde devlerle yarışacak.
Gelecek sezonun kadro yapılanmasını oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Carlos Eduardo. Kruse'den bu sezon istediği verimi alamayan ve Alman oyuncuyu elden çıkarmak isteyen Fenerbahçe için Arap basınından bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.
Ringlere dönmeye hazırlanan efsane boksör Mike Tyson, kendisine gelen teklifleri tek tek reddediyor. Tyson son olarak 18 milyon dolarlık teklifi geri çevirdi.
Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilen Mario Balotelli, bu kez de menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu ise “Balotelli mi? Asla olmaz!” diyerek transfere karşı çıktı.
Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol bek Maciej Rybus'un menajeri, “Bir İstanbul ekibiyle anlaştık. 10 gün içinde ön sözleşme imzalayacağız ve sağlık kontrolünden geçeceğiz” ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Marcao ve Luyindama'ya gelen teklifler sonrası Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jan Vertonghen'i gündemine aldı. Cimbom, 33 yaşındaki stoperin transferi için çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılılar, Belçikalı stopere 2 yıllık sözleşme ve 2 milyon Euro maaş teklif etmeyi planlıyor.