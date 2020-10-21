Cimbom, Fener'den ayrılan Rodrigues'e kanca attı

Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a sahasında mağlup olan Galatasaray'da bir yandan da gözler transfere çevrilmiş durumda. Devre arası kadrosunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Fenerbahçe'den ayrılan yıldız isme kanca attı.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı devam ederken dün gece resmi siteden Garry Rodrigues'in kiralık sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI

Yapılan açıklamada, "Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues'in, bonservisini elinde bulunduran kulübü Al-İttihad'a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Yaz transfer döneminin sona ermesiyle birlikte son gün Galatasaray'ın Garry Rodrigues için nabız yokladığı ortaya çıkmıştı. Yeşil Burun'lu yıldızın eski takımının kapısından döndüğü aktarılmıştı.

HIZLI KANAT İSTİYOR

Transfer sezonunda istediği isimlerin alınamamasından rahatsız olan ve kötü gidişata dur diyemeyen Fatih Terim, şimdiden çalışmalara başladı.

ÖNCELİK ONYEKURU

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik patronu Terim, Onyekuru'yu tekrardan kadrosuna katmak istiyor ancak pandemi döneminde takımdan erken ayrılması ve Monaco'lu yöneticilerin bu anlaşmaya sıcak bakmaması nedeniyle transferin gerçekleşmesi zor gibi görünüyor.

RODRIGUES SICAK BAKIYOR

Milliyet'in haberine göre, transferin son gününde Rodrigues için nabız yoklayan sarı-kırmızılıların devre arasında yıldız kanat oyuncusunu kadroya katmak istediği öğrenildi. İstanbul'u seven Rodrigues'in de eski takımına sıcak baktığı iddia edildi.