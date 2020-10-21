Cimbom, Fener'den ayrılan Rodrigues'e kanca attı

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı devam ederken dün gece resmi siteden Garry Rodrigues'in kiralık sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.
AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI
Yapılan açıklamada, "Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues'in, bonservisini elinde bulunduran kulübü Al-İttihad'a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Yaz transfer döneminin sona ermesiyle birlikte son gün Galatasaray'ın Garry Rodrigues için nabız yokladığı ortaya çıkmıştı. Yeşil Burun'lu yıldızın eski takımının kapısından döndüğü aktarılmıştı.
HIZLI KANAT İSTİYOR
Transfer sezonunda istediği isimlerin alınamamasından rahatsız olan ve kötü gidişata dur diyemeyen Fatih Terim, şimdiden çalışmalara başladı.
ÖNCELİK ONYEKURU
Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik patronu Terim, Onyekuru'yu tekrardan kadrosuna katmak istiyor ancak pandemi döneminde takımdan erken ayrılması ve Monaco'lu yöneticilerin bu anlaşmaya sıcak bakmaması nedeniyle transferin gerçekleşmesi zor gibi görünüyor.
RODRIGUES SICAK BAKIYOR
Milliyet'in haberine göre, transferin son gününde Rodrigues için nabız yoklayan sarı-kırmızılıların devre arasında yıldız kanat oyuncusunu kadroya katmak istediği öğrenildi. İstanbul'u seven Rodrigues'in de eski takımına sıcak baktığı iddia edildi.
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Sezon başında Marcao'ya gelen teklifleri yetersiz bulan sarı kırmızılı takım, Brezilyalı defans ile yollarını ayırmayı planlıyor. Galatasaray, Marcao'nun ayrılık ihtimaline karşı alternatifi de şimdiden hazırlandı.
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N'Sakala, “Caner Erkin'in tarzı farklı, benim tarzım farklı. Bu iki farklı tip oyuncudan, aynı sonucu beklemek doğru olmaz” diye konuştu.