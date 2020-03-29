Cim-Bom'dan destek fırtınası

AKŞAM
Türk futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda olan aileler için yardım kampanyası başlattı. Fenerbahçe’nin başarılı fi le bekçisi Altay Bayındır’ın mesajıyla başlayan yardım zincirine arka arkaya destekler gelmeye devam ediyor. Önceki gün bin aileye erzak yardımında bulunan Altay’ın sosyal medyadan başlattığı kampanyaya Beşiktaşlı Umut Nayir, İlhan Parlak ve Furkan Soyalp gibi futbolculardan da büyük destek geldi. Bu kampanyaya dün katılanlar da oldu. G.Saray kalecisi Okan Kocuk ve Taylan Antalyalı da bu çağrıyı cevapsız bırakmadı. İki futbolcu da toplamda 2 bin ailenin erzak yardımını karşılaşayacağını duyurdu.
‘DAYANIŞMA GÜNLERİ’
Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı da Sakarya’daki kendisine ait otelini, sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıklamıştı. İrfan Can Kahveci, Oğulcan Çağlayan ve Selim Ay toplam 3 bin aileye erzak yardımında bulundu. Cenk Tosun, “dayanışma günleri” kapsamında 250 ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılayacak.
Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve hastaneye yatırıldığı eşi Işıl Reçber tarafından açıklandı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oyuncular ve teknik direktörün ücretleri düşürüldü.
Süper Lig'in ilk devresinde taraftarlarının beklentisini karşılayan Fenerbahçe, ikinci yarıdaki performansıyla taraftarlarını adeta hayal kırıklığına uğrattı. Koronavirüs salgınından dolayı lige verilen aradan önce 26 haftada 40 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, son 7 haftada galibiyet alamamış ve ezeli rakibi Galatasaray'a da Kadıköy'de 20 yıl sonra kaybetmişti. Bu kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollar da ayrılmıştı. Sarı-lacivertli ekipte kayıpların nedenleri ise oyuncuların sürekli farklı mevkilerde oynaması gösterildi.
Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Martinez, Real Madrid'in kalesini koruyan Thibaut Courtois hakkında konuştu.
Futbolcular, koronavirüs sebebiyle maddi sıkıntılar yaşayan ailelere yardım eli uzattı. Sanatçı Haluk Levent aracılığıyla harekete geçen birçok futbolcu, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maddi destekte bulundu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun iptal olabileceğini söyledi.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Twitter hesaplarından efsane futbolcularını açıkladı.