Cim-Bom'dan destek fırtınası

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın mesajıyla başlayan yardım zincirine arka arkaya destekler gelmeye devam etti. Bu kampanyaya G.Saray'dan Okan Kocuk ve Taylan Antalyalı da katıldı...

AKŞAM

Türk futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda olan aileler için yardım kampanyası başlattı. Fenerbahçe’nin başarılı fi le bekçisi Altay Bayındır’ın mesajıyla başlayan yardım zincirine arka arkaya destekler gelmeye devam ediyor. Önceki gün bin aileye erzak yardımında bulunan Altay’ın sosyal medyadan başlattığı kampanyaya Beşiktaşlı Umut Nayir, İlhan Parlak ve Furkan Soyalp gibi futbolculardan da büyük destek geldi. Bu kampanyaya dün katılanlar da oldu. G.Saray kalecisi Okan Kocuk ve Taylan Antalyalı da bu çağrıyı cevapsız bırakmadı. İki futbolcu da toplamda 2 bin ailenin erzak yardımını karşılaşayacağını duyurdu.

‘DAYANIŞMA GÜNLERİ’

Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı da Sakarya’daki kendisine ait otelini, sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıklamıştı. İrfan Can Kahveci, Oğulcan Çağlayan ve Selim Ay toplam 3 bin aileye erzak yardımında bulundu. Cenk Tosun, “dayanışma günleri” kapsamında 250 ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılayacak.