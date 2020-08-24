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aksam.com.tr
  • 24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:00
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Ismaila Coulibaly'yi Galatasaray heyecanı sardı: Çılgınca bir şey!

Ismaila Coulibaly'yi Galatasaray heyecanı sardı: Çılgınca bir şey!

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AKŞAM

Galatasaray'ın transferini bitirmek üzere olduğu İsmaila Coulibaly çok heyecanlı. Sarpsborg forması giyen Malili futbolcu, “Benim gibi çok genç bir oyuncunun adının Galatasaray ile anılması hem gurur verici hem de çılgınca bir şey. Neler olacağını hep beraber göreceğiz” dedi.

Yeni sezon öncesi Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar, Fatih Öztürk ve Kerem Aktürkoğlu ile toplamda 6 takviye yapan Galatasaray’da uzun süredir en büyük hedef orta saha transferi. Özellikle defansif yönü güçlü bir merkez oyuncusu arayan Sarı-Kırmızılılar bu hamle için çok planlı şekilde hareket etti. Ekonomiyi ve geleceği ön planda tutan Galatasaray scout ekibinin önerdiği ve teknik heyetle Fatih Terim’in de onay verdiği İsmaila Coulibaly artık sadece imzaya kaldı.

PARASI MAİCON’DAN GELECEK 

Norveç’in Sarpsborg takımında forma giyen 2000 doğumlu futbolcuyla her konuda anlaşan Cim-Bom, Ajansspor’un haberine göre; Kuzey temsilcisine de Maicon transferinden kalan 1,4 milyon euroluk harcama hakkı kadar ödeme planladı. Hem geleceğe yatırım yapacak hem orta sahaki boşluğun bir kısmını dolduracak Sarı-Kırmızılılar ayrıca alış-satış dengesini bozmayacak. Hafta başı son görüşmeleri gerçekleştirecek Sarı-Kırmızılı yetkililer bu harekatı sonuçlandıracak.

2022’YE KADAR MUKAVELESİ VAR 

Öte yandan Sarpsborg’un Kristiansund maçı öncesi açıklama yapan Ismaila Coulibaly, adının G.Saray ile anıldığının hatırlatılması üzerine, “Benim gibi genç bir oyuncunun Galatasaray ile anılması gurur verici ve çılgınca bir şey. Neler olacağını beraber göreceğiz” dedi. 19 yaşındaki ön liberonun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi var. 1 metre 83 santimetre boyunda. Merkez orta sahanın haricinde ileri uçta da görev yapabiliyor. Ama defansif yönü çok kuvvetli.

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Coulibaly, bu sezon 12 lig maçında 4 kez gol sevinci yaşarken 1 de asist kaydetti.

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