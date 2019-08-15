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  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 08:00
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  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:04

Çifte temsile hasret kaldık

Çifte temsile hasret kaldık

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Medipol Başakşehir’in elenmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon yine sadece Galatasaray’la temsil edilecek Türkiye, Avrupa’nın en büyük kupasına iki takımla katılamamanın hasretini yaşıyor.

AKŞAM

TÜRKİYE, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne iki takımla katılamamanın hasretini sürdürüyor. Medipol Başakşehir’in 3. eleme turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a elenmesiyle, Türk futbolunun “Kupa 1”de çifte temsil hasreti 13 sezona çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi ismiyle 1992-1993’ten itibaren oynanmaya başlanan organizasyonda, Türk takımları, bugüne kadar bir sezonda en fazla iki takımla katılabildi. Türk takımları, bu 22 sezonun sadece 5’inde iki takımla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalabildi.

FENERBAHÇE VE BEŞiKTAŞ’LA

Türkiye, Devler Ligi’nde son olarak 2007-2008 sezonunda iki takımla gruplarda yer aldı. Söz konusu sezonda şampiyon F.Bahçe ile lig ikincisi Beşiktaş ön eleme turlarını geçerek grup aşamasına dahil oldu. Daha sonra bu başarı tekrarlanamadı ve Türkiye gruplarda hep tek takımla temsil edildi. Daha önce 1997-98, 2000-01, 2003-04’te G.Saray ve Beşiktaş birlikte Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. G.Saray ve F.Bahçe 2001-02, F.Bahçe ile Beşiktaş ise 2007-08’de “Kupa 1”de birlikte Türkiye’yi temsil etmişti.

CEZA YÜZÜNDEN KATILAMADI

Süper Lig ikincisinin ön elemeler oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, son 11 sezonun 9’unda sadece lig şampiyonları gruplara kalabildi. Söz konusu dönemde 2009-2010, 2016-2017, 2017-2018’de Beşiktaş, 2010-2011’de Bursaspor, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020’de Galatasaray lig şampiyonu olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almaya hak kazandı. Fenerbahçe ise 3 Temmuz 2011’deki şike iddialarına yönelik açılan soruşturmada UEFA’dan ceza aldı ve bu dev organizasyona dahil edilmedi.

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Çifte temsile hasret kaldık

Çifte temsile hasret kaldık

Medipol Başakşehir’in elenmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon yine sadece Galatasaray’la temsil edilecek Türkiye, Avrupa’nın en büyük kupasına iki takımla katılamamanın hasretini yaşıyor.

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