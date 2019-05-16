Çifte bayram yaşatın

AKŞAM

SAAT 19.00’a kadar nefesleri tuttuk. THY Euroleague’de sınavlarını başarıyla geçen iki takımımız Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrinde final için yarışacak. Kazanan takım, CSKA Moskova-Real Madrid maçının galibiyle 19 Mayıs Pazar günü finalde karşılaşacak. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası’nı kutladığımız gün, iki takımımızdan birisi finalde Rus ya da İspanyol ekibiyle şampiyonluk için savaşıyor olacak.

FENERBAHÇE 4’LEMEK İSTİYOR

Son 3 sezondur FinalFour’da finale yükselen ve bir kez de kupayı kazanan F.Bahçe Beko, finale çıkması halinde ise Final-Four tarihinde 4 sezon üst üste final oynayan 2. takım olacak. Sarı-Lacivertliler’de Datome, Lauvergne, Kalinic ve Vesely gibi 4 önemli oyuncu da sakat. Anadolu Efes ise ilk kez bu heyecanı yaşıyor. Ergin Ataman’ın öğrencileri, İstanbul’da verdiği demeçlerde de F.Bahçe’den daha aç ve istekli olduğunu söylemişti.

EN BAŞARILISI REAL MADRİD

Yine bugün saat 22.00’de kozlarını paylaşacak R. Madrid ve CSKA Moskova’dan, İspanyol ekibinin Euroleague’e vurduğu damga dikkat çekiyor. Real Madrid, bu kupayı daha önce 10 kez kazandı. CSKA Moskova ise 7 kez şampiyon oldu. İspanyol ekibi, 8 kez de kupayı finalde rakiplerine kaptırdı. Bu iki takımın ardından Fenerbahçe’nin de 1 şampiyonluğu var. Bugünden sonra 19 Mayıs’taki finalde iki takımımızdan birinin kazanmasını bekliyoruz, çifte bayram yaşamak için