Christophe Galtier, Yusuf Yazıcı'yı öve öve bitiremedi

Milli yıldızımızın büyük bir çaba ortaya koyduğunu dile getiren Galtier, “Bu performans Yusuf'un seviyesini ispatlıyor. Kale önünde çok yetenekli bir oyuncu. Elinizde böyle yetenekli bir oyuncu varsa bu teknik direktöre de birçok olasılık sunar” ifadelerini kullandı.
Yusuf Yazıcı'nın Jonathan David ile saha içinde çok iyi anlaştığını söyleyen Galtier, "Bu gece hem hücumda hem de savunma yerleşimlerinde çok iyilerdi. Birbirlerini tamamlıyorlar. İki oyuncu arasında böyle bir uyumun olması, teknik direktörleri her zaman mutlu eder” şeklinde konuştu.
Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransız ekibiyle çıktığı son 7 maçta 9 gol, 3 asistlik inanılmaz rakamlara ulaştı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin kendi isteğiyle garanti ücretini düşük, maç başı ücretini ise yüksek tuttuğu ortaya çıktı. Sakatlıklarla ilgili sıklıkla gündeme gelen Arjantinli yıldızın ‘oynadıkça kazanayım' tavrı, yönetimin karar vermesini kolaylaştırdı.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu
Siyah-beyazlı teknik adam, yöneticiler ve yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede takım ruhunun altını çizdi, “Şartlar olumsuz olsa da büyük maçlarda kötü oynamayız. Hafta sonu Fenerbahçe derbisinde de güzel bir futbol ortaya koyacağımıza inanıyorum” dedi.
Lille'in Lorient'i 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransız basınında manşetlere oturdu.
Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu akşam ağırlayacakları Kayserispor maçında forvette mecburen Mbaye Diagne'ye görev verecek.