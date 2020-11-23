Christophe Galtier, Yusuf Yazıcı'yı öve öve bitiremedi

Lille teknik direktörü Christophe Galtier, Lorient maçında 2 gol, 1 asistle oynayan Yusuf Yazıcı hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli yıldızımızın büyük bir çaba ortaya koyduğunu dile getiren Galtier, “Bu performans Yusuf'un seviyesini ispatlıyor. Kale önünde çok yetenekli bir oyuncu. Elinizde böyle yetenekli bir oyuncu varsa bu teknik direktöre de birçok olasılık sunar” ifadelerini kullandı.



Yusuf Yazıcı'nın Jonathan David ile saha içinde çok iyi anlaştığını söyleyen Galtier, "Bu gece hem hücumda hem de savunma yerleşimlerinde çok iyilerdi. Birbirlerini tamamlıyorlar. İki oyuncu arasında böyle bir uyumun olması, teknik direktörleri her zaman mutlu eder” şeklinde konuştu.

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransız ekibiyle çıktığı son 7 maçta 9 gol, 3 asistlik inanılmaz rakamlara ulaştı.