  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Aralık 2020 Çarşamba 14:09
  • |
  • Son Güncelleme:

Christoph Daum'un Fenerbahçe paylaşımı anında binlerce beğeni aldı

Christoph Daum'un Fenerbahçe paylaşımı anında binlerce beğeni aldı

Paylaş

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Sarı-Lacivertlilerin ilgisine kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Taraftarlar Daum'un paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.

Türkiye'de çalıştığı yıllarda Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile de 1 şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Christoph Daum, Instagram hesabından geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı.

“TARİHİMİZİN EN İYİ HOCALARINDAN BİRİSİN, GERİ DÖN”

Her zaman Türkiye sevgisinden bahseden ve otobiyografisinde de Türkiye yıllarını övgüyle anan Daum'a, Fenerbahçeli taraftarlar "Geri dön hocam. Tarihimizin en iyi hocalarından birisin sen", "Geri dön şef ordunun sana ihtiyacı var" gibi yorumlar yazmışlardı.

DAUM ATEŞİ YAKTI

1953 doğumlu Alman teknik adam Christoph Daum, Sarı-Lacivertli taraftarların kendisine yazdığı övgü dolu mesajların üzerine, "Fenerbahçeli taraftarların beni unutmamış olması çok gururlandırdı. Önümüzdeki maçlarda onlara başarılar dilerim. Türkiye benim ikinci Vatanımdır ve sonsuza dek öyle kalacaktır!" paylaşımı yaptı.

BEĞENİ YAĞMURU

Fenerbahçeli taraftarlar ise Daum'un paylaşımını beğeni ve yorum yağdırdılar.

2 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Fenerbahçe ile 2003/04 ve 2004/05 yıllarında 2 şampiyonluk kupası kaldıran Christoph Daum, 2005/06 ve 2009/10 sezonlarında ise son maçta şampiyonluğu kaçırmıştı. 4 yılın geneline bakıldığında Süper Lig'de çok başarılı bir grafik sergilemişti.

3 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Türkiye'de en son Bursaspor'da görev alan Daum, Romanya Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra yaklaşık 3 yıldır teknik direktörlük yapmadı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Lille'de büyük kriz! Burak, Türkiye'ye mi dönüyor?
Lille'de büyük kriz! Burak, Türkiye'ye mi dönüyor?

Lille'de büyük kriz! Burak, Türkiye'ye mi dönüyor?

Türkiye'de gündeme oturan olay! Herkes bunu konuşuyor
Türkiye'de gündeme oturan olay! Herkes bunu konuşuyor

Türkiye'de gündeme oturan olay! Herkes bunu konuşuyor

Aslan bombayı patlatıyor! Görüşmeler başladı
Aslan bombayı patlatıyor! Görüşmeler başladı

Aslan bombayı patlatıyor! Görüşmeler başladı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Ali Palabıyık...
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Ali Palabıyık...

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Ali Palabıyık...

Süper Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Yine Belhanda yine kriz! Geri döndüğü gibi kavga çıkarttı
Yine Belhanda yine kriz! Geri döndüğü gibi kavga çıkarttı

Yine Belhanda yine kriz! Geri döndüğü gibi kavga çıkarttı

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta beklenmedik bir kriz çıktı.

YAŞANANLAR
Emre Akbaba, mücadelenin 71. dakikasında tehlikeli bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçmek istedi.
Younes Belhanda topu şiddetli bir şekilde oyuncunun elinden aldı.
• İkili arasında ağız dalaşı yaşanmaya başladı. Olayın büyümesini Etebo engelledi.
• Serbest vuruşu kullanan Younes Belhanda'nın şutu ise auta gitti.

Fenerbahçe kışlası!
Fenerbahçe kışlası!

Fenerbahçe kışlası!

İnişli-çıkışlı performans, Yeni Malatya hezimetiyle doruk noktasına ulaşınca Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, Fenerbahçe'de sıkı kuralları devreye sokmaya karar verdi.

Daum ateşi yaktı! Taraftarlar akın etti
Daum ateşi yaktı! Taraftarlar akın etti

Daum ateşi yaktı! Taraftarlar akın etti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Sarı-Lacivertlilerin ilgisine kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Taraftarlar Daum'un paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.

Mehmet Ekici'den ters köşe! Yeni adresi belli oldu
Mehmet Ekici'den ters köşe! Yeni adresi belli oldu

Mehmet Ekici'den ters köşe! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve şu sıralar Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici'nin Bundesliga 2 ekibine imza atacağı belirtiliyordu ancak futbolcuyla ilgili son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. 30 yaşındaki futbolcunun BB. Erzurumspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleriyle görüştüğü ortaya çıktı.

Arda'dan taraftara olay cevap! Yorumu görünce çılgına döndü
Arda'dan taraftara olay cevap! Yorumu görünce çılgına döndü

Arda'dan taraftara olay cevap! Yorumu görünce çılgına döndü

Galatasaray kaptanı Arda Turan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tecrübeli futbolcunun yaptığı paylaşıma bir taraftar olumsuz cevap verince Arda Turan sinirlendi ve taraftara cevap verdi. 33 yaşındaki futbolcu “Kupa maçına bile konuşur olmuşsunuz. Hastalıktan çıktık. Yandık bu sosyal medyayla he” ifadelerini kullandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.