Christoph Daum'un Fenerbahçe paylaşımı anında binlerce beğeni aldı

Türkiye'de çalıştığı yıllarda Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile de 1 şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Christoph Daum, Instagram hesabından geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı.
“TARİHİMİZİN EN İYİ HOCALARINDAN BİRİSİN, GERİ DÖN”
Her zaman Türkiye sevgisinden bahseden ve otobiyografisinde de Türkiye yıllarını övgüyle anan Daum'a, Fenerbahçeli taraftarlar "Geri dön hocam. Tarihimizin en iyi hocalarından birisin sen", "Geri dön şef ordunun sana ihtiyacı var" gibi yorumlar yazmışlardı.
DAUM ATEŞİ YAKTI
1953 doğumlu Alman teknik adam Christoph Daum, Sarı-Lacivertli taraftarların kendisine yazdığı övgü dolu mesajların üzerine, "Fenerbahçeli taraftarların beni unutmamış olması çok gururlandırdı. Önümüzdeki maçlarda onlara başarılar dilerim. Türkiye benim ikinci Vatanımdır ve sonsuza dek öyle kalacaktır!" paylaşımı yaptı.
BEĞENİ YAĞMURU
Fenerbahçeli taraftarlar ise Daum'un paylaşımını beğeni ve yorum yağdırdılar.
2 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Fenerbahçe ile 2003/04 ve 2004/05 yıllarında 2 şampiyonluk kupası kaldıran Christoph Daum, 2005/06 ve 2009/10 sezonlarında ise son maçta şampiyonluğu kaçırmıştı. 4 yılın geneline bakıldığında Süper Lig'de çok başarılı bir grafik sergilemişti.
3 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR
Türkiye'de en son Bursaspor'da görev alan Daum, Romanya Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra yaklaşık 3 yıldır teknik direktörlük yapmadı.
Süper Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta beklenmedik bir kriz çıktı.
YAŞANANLAR
• Emre Akbaba, mücadelenin 71. dakikasında tehlikeli bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçmek istedi.
• Younes Belhanda topu şiddetli bir şekilde oyuncunun elinden aldı.
• İkili arasında ağız dalaşı yaşanmaya başladı. Olayın büyümesini Etebo engelledi.
• Serbest vuruşu kullanan Younes Belhanda'nın şutu ise auta gitti.
İnişli-çıkışlı performans, Yeni Malatya hezimetiyle doruk noktasına ulaşınca Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, Fenerbahçe'de sıkı kuralları devreye sokmaya karar verdi.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Sarı-Lacivertlilerin ilgisine kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Taraftarlar Daum'un paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve şu sıralar Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici'nin Bundesliga 2 ekibine imza atacağı belirtiliyordu ancak futbolcuyla ilgili son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. 30 yaşındaki futbolcunun BB. Erzurumspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleriyle görüştüğü ortaya çıktı.
Galatasaray kaptanı Arda Turan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tecrübeli futbolcunun yaptığı paylaşıma bir taraftar olumsuz cevap verince Arda Turan sinirlendi ve taraftara cevap verdi. 33 yaşındaki futbolcu “Kupa maçına bile konuşur olmuşsunuz. Hastalıktan çıktık. Yandık bu sosyal medyayla he” ifadelerini kullandı.