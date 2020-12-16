Christoph Daum'un Fenerbahçe paylaşımı anında binlerce beğeni aldı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Sarı-Lacivertlilerin ilgisine kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Taraftarlar Daum'un paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.

Türkiye'de çalıştığı yıllarda Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile de 1 şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Christoph Daum, Instagram hesabından geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı.



“TARİHİMİZİN EN İYİ HOCALARINDAN BİRİSİN, GERİ DÖN”

Her zaman Türkiye sevgisinden bahseden ve otobiyografisinde de Türkiye yıllarını övgüyle anan Daum'a, Fenerbahçeli taraftarlar "Geri dön hocam. Tarihimizin en iyi hocalarından birisin sen", "Geri dön şef ordunun sana ihtiyacı var" gibi yorumlar yazmışlardı.

DAUM ATEŞİ YAKTI

1953 doğumlu Alman teknik adam Christoph Daum, Sarı-Lacivertli taraftarların kendisine yazdığı övgü dolu mesajların üzerine, "Fenerbahçeli taraftarların beni unutmamış olması çok gururlandırdı. Önümüzdeki maçlarda onlara başarılar dilerim. Türkiye benim ikinci Vatanımdır ve sonsuza dek öyle kalacaktır!" paylaşımı yaptı.

BEĞENİ YAĞMURU

Fenerbahçeli taraftarlar ise Daum'un paylaşımını beğeni ve yorum yağdırdılar.

2 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Fenerbahçe ile 2003/04 ve 2004/05 yıllarında 2 şampiyonluk kupası kaldıran Christoph Daum, 2005/06 ve 2009/10 sezonlarında ise son maçta şampiyonluğu kaçırmıştı. 4 yılın geneline bakıldığında Süper Lig'de çok başarılı bir grafik sergilemişti.

3 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Türkiye'de en son Bursaspor'da görev alan Daum, Romanya Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra yaklaşık 3 yıldır teknik direktörlük yapmadı.