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  3. Christin Luyindama: Lig uzun, daha süremiz var

Christin Luyindama: Lig uzun, daha süremiz var

Christin Luyindama: Lig uzun, daha süremiz var

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Christin Luyindama, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Christian Luyindama karşılaşma sonrası "Tabii ki bizim hedefimiz kazanmaktı. Ancak futbolda üç sonuç var. Konsantre olarak devam ediyoruz. Defansif anlamda gol yemedik. Şimdi önümüzdeki maçlara bakıyoruz." dedi.

Gol atamamalarıyla ilgili gelen soru üzerine Luyindama "İyi olduğumuzu düşünüyorum. Ofansif anlamda iyi oyuncularımız var. Lig uzun, daha süremiz var." açıklamasını yaptı.

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