Christian Luyindama'ya 12 milyon Euro'luk teklif

Demokratik Kongolu oyuncu yu uzun süredir takip eden Aston Villa, satış opsiyonu Galatasaray’da olduğu için Standard Liege’e teklif yapamamıştı. Aslan’ın transferi resmiyete bindirmesi sonrası İngilizler’in 12 milyon euroluk bir teklif yaptığı ifade edildi. Cim-Bom henüz cevap vermedi.
(Star)
Geçtiğimiz günlerde '2-3 transfer yapıp sezonu kapatacağız' açıklamalarında bulunan Başkan Ali Koç'a 6-1 biten maçtan sonra tepki yağdı.
Galatasaray’ın uzun süredir göndermek için büyük bir çaba harcadığı Mbaye Diagne’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Arap basını, Senegalli golcünün Al-Rayyan’a imza atmak üzere olduğunu yazdı.
Fenerbahçe’nin uzun süredir transferi için uğraştığı Kolarov’da sıcak bir gelişme yaşandı. Roma, başarılı futbolcu için Fenerbahçe ve Inter’e kapıları kaparken Sırp futbolcu da takımda kalmaya ikna oldu.
Galatasaray, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Kostas Mitroglou’yu gözden çıkardı ancak futbolcuya ciddi bir teklif gelmemesi can sıkıyor. Sarı-Kırmızılılar, Yunan golcüden kurtulmanın yollarını arıyor.
Shkodran Mustafi'nin menajeri Kujtim Mustafi, oyuncunun Arsenal'de kalacağını açıkladı.
Galatasaray, Christian Luyindama’nın bonservisini 5 milyon euro karşılığı aldığını açıklarken, bu oyuncuya hemen bir alıcı çıktığı öğrenildi.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper arayışlarına son sürat devam eden Sarı-Lacivertliler, bir yandan da yollarını ayıracağı futbolcularla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu isimlerin başında da Miha Zajc geliyor. Bir türlü isteneni veremeyen ve Ersun Yanal’ın da gözünden düşen Zajc’a İtalya ve Rusya’dan teklifler olduğu belirtiliyor.