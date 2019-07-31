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  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:26
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  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:55

Christian Luyindama'ya 12 milyon Euro'luk teklif

Christian Luyindama'ya 12 milyon Euro'luk teklif

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Galatasaray, Christian Luyindama’nın bonservisini 5 milyon euro karşılığı aldığını açıklarken, bu oyuncuya hemen bir alıcı çıktığı öğrenildi.

Demokratik Kongolu oyuncu yu uzun süredir takip eden Aston Villa, satış opsiyonu Galatasaray’da olduğu için Standard Liege’e teklif yapamamıştı. Aslan’ın transferi resmiyete bindirmesi sonrası İngilizler’in 12 milyon euroluk bir teklif yaptığı ifade edildi. Cim-Bom henüz cevap vermedi.

(Star)

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