Christian Luyindama'nın menajeri Christophe Henrotay, Fransa'da tutuklandı

Futbol Arena'da yer alan habere göre, aynı zamanda Belçika ve Londra'da da yapılan aramalarda toplam 3 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Christophe Henrotay'ın Aleksandar Mitrovic ve Tielemans transferlerinde kara para akladığı öne sürüldü.

Carrasco, Mirallas ve Courtois'nın da menajeri

Christophe Henrotay, aralarında Thibaut Courtois, Yannick Carrasco ve Kevin Mirallas gibi isimlerin de yer aldığı birçok futbolcunun menajerliğini yapıyor.