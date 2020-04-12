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aksam.com.tr
  • 12 Nisan 2020 Pazar 11:21
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  • 12 Nisan 2020 Pazar 11:22

Luyindama sakatlandı, Cimbom hem 14 milyon Euro'dan hem de kadro planlamasından oldu

Luyindama sakatlandı, Cimbom hem 14 milyon Euro'dan hem de kadro planlamasından oldu

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Galatasaray'da Christian Luyindama'nın sakatlanması hem maddi anlamda hem de kadro konusunda Sarı-Kırmızılıları zor duruma düşürdü. İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın, devre arasında Luyindama için Galatasaray'ın kapısını 14 milyon Euro'luk teklifle çalmaya hazırlandığı ancak oyuncunun sakatlanmasıyla bu teklifin rafa kaldırıldığı ortaya çıktı.

Galatasaray'a sezon içinde en büyük darbelerden biri Christian Luyindama'nın sakatlığı olmuştu. Milli Takım'da sakatlanan ve 7 Aralık'ta sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olan Luyindama'nın sezonu erken kapattığı belirtilirken, devre arasında 14 milyon Euro ile Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanan Aston Villa da teklifini rafa kaldırdı. Ardından Christian Luyindama'nın Süper Lig lisansı ara transferde takıma katılan Jesse Sekidika için askıya alındı.

GALATASARAY TAM BİR AÇMAZA GİRDİ

Ancak Sekidika ligde kadroya bile giremezken Luyindama'nın hızlı iyileşme süreci herkesi şaşırttı. Üstüne coronavirüs yüzünden lige ara verilince Galatasaray tam bir açmaza girdi. Zira eğer planlandığı gibi ligin son 8 haftası haziranda oynanırsa Galatasaray, Luyindama'dan yine faydalanamayacak.

Sekidika da Terim'in planlarında yer almadığı için Galatasaray hem maddi hem de kadro konusunda çifte darbe yemiş oldu.

Luyindama'nın sahalara tahmin edilenden 2 ay önce dönmesinde Florya'ya yapılan sağlık yatırımının etkisi büyük. Yorgun adalelerin çabuk bir şekilde toparlanmasını sağlayan soğuk odayı (lifecube) Florya'ya kuran sarı-kırmızılı kulüp, eksi 85 dereceye ulaşan bu sistemde 3 dakika süren seanslarla futbolcuları tedavi ediyor.

(Sabah)

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