Christian Luyindama, milli maçta sakatlanarak oyunu terk etti

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Macaristan ile oynadıkları maçın ardından bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrılan Fernando Muslera ve Hollanda Milli Takımı'nda sol dizinden yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarılan Ryan Babel'in sağlık durumları hakkındaki açıklama, oyuncularımızın İstanbul'a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

LUYINDAMA MİLLİ TAKIMDA SAKATLANDI

Galatasaray'da Muslera ve Babel'in ardından Luyindama milli takımda sakatlandı. 25 yaşındaki oyuncu, Gambiya ile oynadıkları maçın 68. dakikasında oyundan alındı.

GALATASARAY'DA SAKAT OYUNCULAR

Fernando Muslera

Ryan Babel

Florin Andone

Radamel Falcao

Şener Özbayraklı

Christian Luyindama

Emre Akbaba