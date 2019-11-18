Christian Luyindama, milli maçta sakatlanarak oyunu terk etti
Galatasaray, Ryan Babel ve Fernando Muslera'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaparken, Luyindama da milli takımda sakatlandı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Macaristan ile oynadıkları maçın ardından bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrılan Fernando Muslera ve Hollanda Milli Takımı'nda sol dizinden yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarılan Ryan Babel'in sağlık durumları hakkındaki açıklama, oyuncularımızın İstanbul'a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacak." ifadeleri kullanıldı.
LUYINDAMA MİLLİ TAKIMDA SAKATLANDI
Galatasaray'da Muslera ve Babel'in ardından Luyindama milli takımda sakatlandı. 25 yaşındaki oyuncu, Gambiya ile oynadıkları maçın 68. dakikasında oyundan alındı.
GALATASARAY'DA SAKAT OYUNCULAR
Fernando Muslera
Ryan Babel
Florin Andone
Radamel Falcao
Şener Özbayraklı
Christian Luyindama
Emre Akbaba