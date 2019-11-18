Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7398
  • 6,3604
  • 271.476
  • 106846
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Christian Luyindama, milli maçta sakatlanarak oyunu terk etti

Christian Luyindama, milli maçta sakatlanarak oyunu terk etti

Christian Luyindama, milli maçta sakatlanarak oyunu terk etti

Galatasaray, Ryan Babel ve Fernando Muslera'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaparken, Luyindama da milli takımda sakatlandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Macaristan ile oynadıkları maçın ardından bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrılan Fernando Muslera ve Hollanda Milli Takımı'nda sol dizinden yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarılan Ryan Babel'in sağlık durumları hakkındaki açıklama, oyuncularımızın İstanbul'a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

LUYINDAMA MİLLİ TAKIMDA SAKATLANDI

Galatasaray'da Muslera ve Babel'in ardından Luyindama milli takımda sakatlandı. 25 yaşındaki oyuncu, Gambiya ile oynadıkları maçın 68. dakikasında oyundan alındı.

GALATASARAY'DA SAKAT OYUNCULAR

Fernando Muslera

Ryan Babel

Florin Andone

Radamel Falcao

Şener Özbayraklı

Christian Luyindama

Emre Akbaba


Zeynep Bastık nikah tarihini açıkladı
Kerem Bürsin'in yeni aşkı Duygu Özaslan mı? İlk açıklama geldi
'Siz de beni anlayın' dedi, kendini böyle savundu!
Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı
Burak Deniz ameliyat oldu

Fast Food Restoranında Evlilik Teklifi... Çiftin Tüm Borçları Silindi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Forma numaralarının anlamları!

Muş'ta sığırcık kuşları görsel şölen oluşturdu