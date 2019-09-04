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  3. Chiellini yerine Merih Demiral

Chiellini yerine Merih Demiral

Chiellini yerine Merih Demiral

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek kadroya Emre Can, Mario Mandzukic ve Giorgio Chiellini’yi dahil etmedi. Melih Demiral listeye girdi.

Serie A ekibi Juventus Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyecek futbolcuların listesini açıkladı.

Kadroda Emre Can, Mario Mandzukic ve sakatlığı bulunan Giorgio Chiellini bulunmuyor. Siyah beyazlı kulüp daha önce 35 yaşındaki defans oyuncusunun sağ dizindeki ön çapraz bağın yeniden yapılandırılması için ameliyat edildiğini ve 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.

Juventus’un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Merih Demiral, Matthijs de Ligt, Aaron Ramsey, Danilo, Adrien Rabiot ve Gianluigi Buffon listeye dahil edildi.

İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Atletico Madrid, Bayer Leverkusen ve Lokomotiv Moskova ile mücadele edecek. (TRTSpor)

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