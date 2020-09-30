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Play-off maçları sonucu 3 takım adını Devler Ligi'ne yazdırdı Play-off maçları sonucu 3 takım adını Devler Ligi'ne yazdırdı UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı.

Chelsea'yi deviren Tottenham, Lig Kupası'nda çeyrek finale yükseldi Chelsea'yi deviren Tottenham, Lig Kupası'nda çeyrek finale yükseldi İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonu 4. turunda normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Tottenham, Chelsea'yi penaltılarda 5-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Balotelli, Karagümrük'ü yakmaya geliyor! Balotelli, Karagümrük'ü yakmaya geliyor! Süper Lig'de harikalar yaratan Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye ve Lucas Biglia gibi isimleri kadrosuna katarak da adından söz ettirdi. İstanbul ekibinin sıradaki bombası ise Mario Balotelli.

G.Saray'da Arda Turan grip şikayetiyle kadrodan çıkarıldı G.Saray'da Arda Turan grip şikayetiyle kadrodan çıkarıldı Galatasaray'da gribal gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikâyeti olan Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek kafileden çıkartıldı.

‘Emre Mor bana Messi'nin gençliğini hatırlatıyor‘ ‘Emre Mor bana Messi'nin gençliğini hatırlatıyor‘ La Liga'da mücadele eden Celta Vigo'nun forvetteki en önemli oyuncusu Iago Aspas, Türk futbolcu Emre Mor'dan övgüyle söz etti.