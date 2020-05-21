Chelsea'yi değil Fenerbahçe'yi seçtim

AKŞAM
Brezilya’nın ve Real Madrid’in efsane isimleri arasında yer alan ve Fenerbahçe’de de bir dönem forma giyen Roberto Carlos, İngiliz basınına konuştu… “standart.co.uk”ya açıklamalar yapan Carlos, 2007 yılında Chelsea’nin kapısından döndüğünü söyledi. Transferde her konuda anlaşmalarına rağmen imzayı atamadıklarını vurgulayan Brezilyalı futbol adamı, o an Maviler ile arasında geçenleri ve Fenerbahçe’ye ve dolayısıyla Türkiye’ye gelişini şu sözlerle açıkladı:
ROMAN’LA PARİS’TE GÖRÜŞTÜM
“2007’de, 11 yıl aradan sonra Real Madrid’den ayrıldım. Real’in ‘Los Galacticos’ diye adlandırılan kadrosundaydım ve ayrılık vakti geldiğinde iki teklif vardı önümde... Biri Fenerbahçe, diğeri Chelsea... Chelsea ile çok yaklaştık. Her şey kabul edildi, anlaşmıştım. Sadece gidip sözleşmeyi imzalamak kaldı. Paris’e Roman Abramovich ve Peter Kenyon’la görüşmek için gittim. Ama ne yazık ki son anda vazgeçildi. Avukatla ilgili sorun vardı.
JOSE MOURİNHO ÇOK İSTEDİ
İngiltere Premier Lig’de iyi performans göstereceğime yüzde 100 emindim. Olmayınca bir hafta sonra Fenerbahçe ile anlaştım ve sözleşme imzaladım.” Carlos, bir yıl önce Arsenal’den Ashley Cole’un transfer edilmesine rağmen o dönem Chelsea’nin başında olan Jose Mourinho’nun kendisini çok istediğini de sözlerine ekledi. Brezilyalı, 2007’de geldiği Fenerbahçe’de 2010 Ocak’a kadar (2.5 yıl) forma giydi. Fenerbahçe’de 104 maça çıkan Carlos, 10 gol, 13 asistlik performans sergilemişti.
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Roberto Carlos’un kariyerinde en fazla forma giydiği 2. takım Fenerbahçe...
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