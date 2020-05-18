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aksam.com.tr
  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:26
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  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:26

Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi tutuklandı

Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi tutuklandı

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Chelsea'nin 19 yaşındaki yıldızı Callum Hudson-Odoi, karantina kurallarını hiçe saydığı geceyi karakolda tamamladı. Odoi'nin evine çağırdığı kadın ambulansla hastaneye giderken, genç futbolcu gözaltına alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere Premier League’de futbola ara verilirken, futbolcular karantina kurallarına uymamaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından ‘Evde kal’ çağrıları yapan birçok yıldız futbolcu, bu çağrıya kendileri uymakta zorlanıyor.

Daha önce Kyle Walker, hem sokağa çıkma yasağında dışarıda yakalanmış, hem de evinde düzenlediği seks partisi ile gündem olmuştu. Aston Villa’nın yıldızı Jack Grealish de sabaha karşı arabası ile evine dönerken kaza yapmıştı. Everton’da forma giyen Oumar Niasse ise sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak arabasında bir arkadaşı ve iki kadınla yakalanmış, polisin sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Bu isimlerden sonuncusu ise Chelsea’nin 19 yaşındaki yıldızı Callum Hudson-Odoi oldu.

Odoi ile aynı apartmanda yaşayanlar, gece yarısı ambulans ve polis aracının sirenleri ile irkildi. Ne olduğunu anlayamayan apartman sakinleri, gece ikide Odoi’nin polis aracına, genç bir kadının ise ambulansa bindirildiğini gördü. The Sun’da yer alan habere göre Mart ayında corona virüsü testi pozitif çıkan sporculardan biri olan Odoi’nin, karantinada kaldığı düşünülürken, ismi açıklanmayan bir modelle vakit geçirdiği anlaşıldı.

KADIN POLİSİ ARADI

Habere göre olay akşam saatlerinde Odoi’nin sosyal medyada tanıştığı sanılan genç bir kadınla flört etmesi ile başladı. Yazışarak başlayan sohbet sonrası Odoi, kadına “Biraz eğlenmek ister misin?” diyerek evine davet etti. Daveti kabul eden kadını alması için bir araba gönderen Odoi, genç kadından gecelikle gelmesini istedi.

Daha sonra evde vakit geçirmeye başlayan ikili arasında gerilim yaşandı. Kadının polisi aramasının ardından gece Odoi için karakolda son buldu. Odoi, gözaltına alınırken, kendisini iyi hissetmediğini söyleyen kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard tarafından dünya yıldızı olarak nitelendirilen Odoi’nin nasıl bir ceza alacağı merak ediliyor.

(Fanatik)

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