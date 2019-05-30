Chelsea'den UEFA Avrupa Ligi'nde rekor

UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götüren İngiltere temsilcisi Chelsea, turnuva boyunca maç kaybetmeden mutlu sona ulaşan ilk takım oldu.

Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda iki Londra takımının karşı karşıya geldiği Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı kupasının finalinde Arsenal'ı 4-1 mağlup eden Chelsea, kupaya uzanmasının yanı sıra birçok önemli rekora da imza attı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2013 finalinde Benfica'yı eleyen Chelsea, 6 yıl sonra da Arsenal'ı kupa dışında bırakarak turnuvayı ikinci kez kazanma başarısını gösterdi.

Tek yenilgisiz şampiyon Chelsea

İngiltere temsilcisi, grup aşamasından katıldığı turnuva boyunca hiç yenilgi almadı ve organizasyonun 2009-10 sezonunda başlayan UEFA Avrupa Ligi adı altında bunu başaran ilk takım olarak tarihe geçti.

Yunanistan'dan PAOK, Macaristan'dan Mol Vidi ve Belarus'tan BATE Borisov'un yer aldığı L Grubu'nda tek puan kaybını deplasmanda Mol Vidi ile berabere kalarak yaşayan "Maviler", 16 puanla lider olarak üst tura kaldı.

Son 32 turunda İsveç'ten Malmö, son 16 turunda Ukrayna'dan Dinamo Kiev, çeyrek finalde Çekya'dan Slavia Prag'ı iki maçta da yenerek tur atlayan Chelsea, yarı finalde ise iki maçta da berabere kaldığı Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u penaltılar sonunda saf dışı bırakarak adını finale yazdırmıştı.

Organizasyon tarihi boyunca hiç yenilgi almadan turnuvada kupaya uzanan diğer takımlar arasında Türkiye'den Galatasaray, İngiltere'den Tottenham Hotspur, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach, İsveç'ten Göteborg (2 kez), Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise İngiltere ekibi Manchester United, 2007-08 sezonunda yenilgi almadan kupaya uzanmıştı.

6. kupasını aldı

Avrupa kupalarında 9'uncu finalinden 6'ncı kez zaferle ayrılan Chelsea'nin müzesinde 2 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunun yanı sıra 2 Avrupa Kupa Galipleri Kupası, birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa bulunuyor.

"Maviler", Avrupa kupalarını 11 kez kaldıran Liverpool'un ardından Manchester United'ı yakalayarak 6 kupayla en başarılı ikinci İngiliz takımı unvanının da sahibi oldu. İngiltere temsilcisi, iki kez UEFA Süper Kupa'da, bir kez de UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı müzesine götüremedi.

İstatistiklerde Chelsea farkı

Chelsea, kupanın sahibi olduğu UEFA Avrupa Ligi'nde birçok istatistikte de ilk sırada yer aldı.

Rakip ağları 36 kez sarsarak turnuvanın en golcü takımı unvanını elden eden İngiltere temsilcisi, en çok galibiyet elde eden (12), gol pozisyonuna giren (243) , kaleye isabetli şut çeken (89), pas atan (9977) ve korner atan (120) takım olarak öne çıktı.

Pedro koleksiyonu tamamladı

Chelsea'nin İspanyol oyuncusu Pedro ise birçok önemli rekora imza attı.

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Süper Kupa, Kulüpler Dünya Kupası'nı kaldıran 31 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nden de zaferle ayrılarak uluslararası tüm önemli kupaları kazanan tek oyuncu unvanını elde etti.

İspanya ve İngiltere'de şampiyonluk sevinci de yaşayan Pedro, ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalinde gol atma başarısı gösteren tarihteki 5. oyuncu oldu. Daha önce Allan Simonsen, Hernan Crespo, Dmitri Alenichev ve Steven Gerrard iki finalde de fileleri havalandırmıştı.

Giroud tarihe geçti

Chelsea'nin Fransız santraforu 32 yaşındaki Olivier Giroud, 11 kez ağları sarsarak turnuvanın gol krallığı yarışınında Eintracht Frankfurtlu Luka Jovic'i geçerek ipi önde göğüsledi.

Fransız santrafor, bu başarısıyla İngiliz takımı formasıyla Avrupa arenasında en çok fileleri havalandıran oyuncu rekorunda eski İngiliz yıldız futbolcu Alan Shearer'a ortak oldu. Shearer, 2004-05 sezonunda Newcastle United formasıyla Avrupa arenasında 11 kez ağları sarsmıştı.

Hazard ikinci oyuncu oldu

İngiltere ekibinin Belçikalı yıldız oyuncusu Eden Hazard, Arsenal'e attığı 2 golle galibiyette baş rolü oynarken, Avrupa arenası finalinde İngiliz kulübü formasıyla bunu başaran ikinci oyuncu oldu.

Manchester United'ın Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı 1991 UEFA Kupa Galipleri Kupası Finali'nde Mark Hughes, rakip ağları iki kez sarsmıştı.

Sarri'den 39 galibiyet

Chelsea'ye geçen sezon başında Napoli'den geçen İtalyan teknik adam Maurizio Sarri, ilk sezonunda tüm kulvarlarda 39 galibiyet elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Chelsea'deki ilk yılında sadece Portekizli teknik adam Jose Mourinho, 2004-05 sezonunu 42 galibiyetle kapatarak Sarri'den daha iyi bir performans sergilemişti.

(AA)