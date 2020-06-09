Chelsea'den transfer bombaları devam ediyor

Timo Werner'i adeta Liverpool'un elinden söküp alan, Hakim Ziyech'le kadrosunu iyice güçlendiren Chelsea durmak bilmiyor. Maviler, Almanya'nın son dönemde en çok konuşulan genç oyuncusu olan Kai Havertz'e de kanca attı.

Geçen yaz ve bu kış transfer sezonlarını yasak nedeniyle boş geçen Chelsea adeta çıldırmış gibi genç oyunculara saldırıyor.

85 milyon euro...

Hakim Ziyech'in ardından, Timo Werner'i de alan Londra ekibinin şimdi de Bayer Leverkusen'in genç hücumcusu Kai Havertz'e kanca taktığı belirtildi. İngiliz Daily Mail'in özel haber olarak geçtiği bilgiye göre; Real Madrid ve Bayern Münih'in de istediği Havertz için Chelsea 85 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Maviler şu ana kadar Timo Werner'e 60 (transfer resmen açıklanmadı), Hakim Ziyech'e ise 40 milyon euro harcadı.

20 yaşındaki Havertz bu sezon 38 maçta 15 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

(Fanatik)