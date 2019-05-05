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  3. Chelsea'den Şampiyonlar Ligi için rahat galibiyet

Chelsea'den Şampiyonlar Ligi için rahat galibiyet

Chelsea'den Şampiyonlar Ligi için rahat galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea, evinde Watford'u ağırladı. Stamford Bridge'de oynanan maçı 3-0 kazanan Chelsea, Şampiyonlar Ligi bileti yolunda önemli bir adım daha attı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 48. dakikada Loftus-Cheek, 51. dakikada David Luiz ve 75. dakikada Higuain'den geldi. Öte yandan hafta içinde Frankfurt ile UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 1-1'in rövanşında evinde karşı karşıya gelecek olan Chelsea, Kante'yi sakatlığıa kurban vererek büyük şok yaşadı.

Bu sonucun ardından Chelsea 3 maçın sonrasında galibiyetle tanıştı ve 71 puana yükselerek 3. sıraya yerleşti. 50 puanda kalan Watford'un ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Premier Lig'in 38. haftasında Chelsea deplasmanda Leicester ile karşılaşacakken, Watford ise evinde West Ham'ı konuk edecek.

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