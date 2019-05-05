Chelsea'den Şampiyonlar Ligi için rahat galibiyet

Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 48. dakikada Loftus-Cheek, 51. dakikada David Luiz ve 75. dakikada Higuain'den geldi. Öte yandan hafta içinde Frankfurt ile UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 1-1'in rövanşında evinde karşı karşıya gelecek olan Chelsea, Kante'yi sakatlığıa kurban vererek büyük şok yaşadı.

Bu sonucun ardından Chelsea 3 maçın sonrasında galibiyetle tanıştı ve 71 puana yükselerek 3. sıraya yerleşti. 50 puanda kalan Watford'un ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Premier Lig'in 38. haftasında Chelsea deplasmanda Leicester ile karşılaşacakken, Watford ise evinde West Ham'ı konuk edecek.