Chelsea'den ilginç karar

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların maaşlarında indirim veya ertelemeye gidilmeyeceği, diğer kulüp çalışanlarının ise ücretsiz izne gönderilmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, oyuncuların kulübe yardımcı olmak yerine Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) yardımcı olmaya devam edecekleri bildirildi.
İngiliz medyasında çıkan haberlerde, Chelseali futbolcuların kulübe yüzde 10'a kadar maaş indirimi teklifi götürdüğü ancak kulüp yönetiminin bunu kabul etmediği iddia edildi.
Premier Lig'de daha önce West Ham United, Southampton, Sheffield United ve Watford maaş ertelemesi, Arsenal ise maaş indirimi yapmıştı.
Arjantin kulübü Boca Juniors'tan ayrıldıktan sonra 4 sene futbola ara veren ve Banfield ile bu senenin başında sahalara geri dönen Arjantin asıllı İtalyan forvet Pablo Daniel Osvaldo, Galatasaray ile ilgili, Galatasaraylıları kızdıracak transfer itirafında bulundu.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala hakkında transfer açıklaması geldi.
Galatasaray'da 2011'den beri sarı-kırmızılı formayı terleten kaptan Selçuk İnan'ın sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor. 2011 yılından beri Aslan'da bir çok kupa kazanan emektar oyuncunun son olarak yaptığı 'feda hamlesi' de hem yönetimi hem teknik heyeti mutlu etti. Teknik direktör Fatih Terim gelecek sezon Selçuk'u ekibine dahil etmek istiyor. Terim'in saha içi liderliği için düşündüğü isim ise Arda Turan...
Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gana basını, CSKA Sofya'da forma giyen sağ kanat Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığını yazdı.
Kulüplerin koronavirüs salgını nedeniyle bir bir maaş indirmine gittiği dönemde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, futbolcu maaşlarında erteleme veya indirim yapmayacağını duyurdu.
Sezonun şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da listesinde olan Serdar Gürler için Huesca ile görüştü. Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ‘mutlaka alalım' dediği 28 yaşındaki sağ kanat için İspanyol ekibiyle video konferans yöntemi ile pazarlık masasına oturdu. Serdar Gürler de bir kez daha Trabzonspor forması giymeye sıcak bakıyor.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adları Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la ilgili açıklamalarda bulundu.