SPOR GÜNDEMİ

Dünyaca ünlü futbolcu çok sinirli: ‘50 milyon dolar da versen Galatasaray'a gelmem!‘ Dünyaca ünlü futbolcu çok sinirli: ‘50 milyon dolar da versen Galatasaray'a gelmem!‘ Arjantin kulübü Boca Juniors'tan ayrıldıktan sonra 4 sene futbola ara veren ve Banfield ile bu senenin başında sahalara geri dönen Arjantin asıllı İtalyan forvet Pablo Daniel Osvaldo, Galatasaray ile ilgili, Galatasaraylıları kızdıracak transfer itirafında bulundu.

Dev kulüplerin peşindeki N'Sakala hakkında flaş açıklama Dev kulüplerin peşindeki N'Sakala hakkında flaş açıklama Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala hakkında transfer açıklaması geldi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Kaptan Arda Turan... Galatasaray'da flaş gelişme! Kaptan Arda Turan... Galatasaray'da 2011'den beri sarı-kırmızılı formayı terleten kaptan Selçuk İnan'ın sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor. 2011 yılından beri Aslan'da bir çok kupa kazanan emektar oyuncunun son olarak yaptığı 'feda hamlesi' de hem yönetimi hem teknik heyeti mutlu etti. Teknik direktör Fatih Terim gelecek sezon Selçuk'u ekibine dahil etmek istiyor. Terim'in saha içi liderliği için düşündüğü isim ise Arda Turan...

2 yıllık ön sözleşmeyi imzaladı! Yeni sezonun ilk bombası 2 yıllık ön sözleşmeyi imzaladı! Yeni sezonun ilk bombası Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gana basını, CSKA Sofya'da forma giyen sağ kanat Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığını yazdı.

Chelsea'den ilginç karar Chelsea'den ilginç karar Kulüplerin koronavirüs salgını nedeniyle bir bir maaş indirmine gittiği dönemde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, futbolcu maaşlarında erteleme veya indirim yapmayacağını duyurdu.

Cimbom'un istediği milli yıldızı Trabzonspor kaptı Cimbom'un istediği milli yıldızı Trabzonspor kaptı Sezonun şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da listesinde olan Serdar Gürler için Huesca ile görüştü. Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ‘mutlaka alalım' dediği 28 yaşındaki sağ kanat için İspanyol ekibiyle video konferans yöntemi ile pazarlık masasına oturdu. Serdar Gürler de bir kez daha Trabzonspor forması giymeye sıcak bakıyor.