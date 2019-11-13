Chelsea'de Franck Lampard kuralları!

Premier Lig'de genç kadrosuyla üçüncü sıraya çıkan ve performansı takdir edilen Chelsea'nin ceza listesi ortaya çıktı.

Derby County ile yaşadığı başarılar sonrası teknik direktörlüğe başlamasının ikinci sezonunda efsanesi olduğu Chelsea'nin başına geçen Frank Lampard imzalı listede cezalar 10 bin pound ile 500 pund arasında değişiyor.

Buna göre cezalar şu şekilde:

* Maç günü geç kalma: 2500 pound

* Antrenmana geç kalma: 2500 pound

(Her 15 dakika için ekstra 2500 pound)

* Isınma öncesi gym'e geç kalma: 1000 pound

* Tedaviye geç kalma: 2500 pound

* Takım toplantısına geç kalma: Dakika başı 500 pound

* Antrenmana geç başlama: 20 bin pound

* Takım toplantısında veya yemekte telefon çalması: 1000 pound

* Maç sonrası menajerden habersiz takım otobüsüyle seyahat etmeme: 5000 pound

* Sosyal sorumluluk projelerine katılmama: 5000 pound

* Hastalık ve ya sakatlığı, antrenmandan 1.5 saat önce bildirmeme: 10.000 pound

* Doktor randevusuna geç kalma: 2500 pound

41 yaşındaki Frank Lampard'ın kusursuz disiplin talimatnamesi, saha içerisindeki sonuçlara da bakınca işe yaramışa benziyor.