Chelsea yeni sezona galibiyetle başladı

Amex Stadı'nda oynanan maçta Chelsea, 23. dakikada Jorginho'nun penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Brighton, 54. dakikada Leandro Trossard ile beraberliği yakalasa da konuk ekip 56. dakikada Reece James ve 66. dakikada Kurt Zouma'nın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sezon kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken Chelsea'de yeni transferlerden Kai Havertz ve Timo Werner ilk 11'de forma giyerken, Hakim Ziyech, Thiago Silva ve Ben Chilwell sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir, sahneye çıkıyor. Turuncu-lacivertliler, Hatay'da ligin yeni ekibi Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Bu zorlu mücadeleyi anbean 'AKŞAM Spor Canlı Yayın Ekranı'ndan takip edebilirsiniz.
Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan ve ilk maçında son şampiyon Medipol Başakşehir'i kendi evinde yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın taratışmaların odağındaki ismi Younes Belhanda, beIN Sports Fransa'ya konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le arasının çok iyi olduğunu ifade eden Faslı yıldız, "İyi bir ilişkimiz var" dedi.
Beşiktaş, 31 yaşındaki tecrübeli orta saha Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig'in yeni takımı Atakaş Hatayspor'a sezonun ilk haftasında 2-0 kaybeden Medipol Başakşehir'de, teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson bugün düzenlenen antrenmana katılmadı. Tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırması bekleniyor.