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aksam.com.tr
  • 13 Şubat 2020 Perşembe 15:40
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  • 13 Şubat 2020 Perşembe 15:40

Chelsea transfer bombasını patlattı! Ziyech'i resmen açıkladılar...

Chelsea transfer bombasını patlattı! Ziyech'i resmen açıkladılar...

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Ajax, Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in gelecek sezondan itibaren Chelsea formasını giyeceğini açıkladı.

Ajax, Hakim Ziyech'in Chelsea'ye transferini resmen duyurdu.

Hollanda kulübü, 2022 Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Hakim Ziyech'in transferi konusunda bonuslarla birlikte 44 milyon Euro'ya Chelsea'yle anlaştıklarını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon yarı final oynayan Ajax kadrosunun en önemli parçalarından biri olan Faslı yıldız, 2016'da Ajax'a Twente'den 11 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Hakim Ziyech, Ajax formasıyla çıktığı 159 maçta 48 gol ve 82 asistlik katkı sağladı.

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