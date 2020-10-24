Chelsea, Trabzonspor'daki oyuncusu Baker'ı izliyor

SPOR GÜNDEMİ

Geldiği gibi formayı kapıyor! İdmanlarda fark yarattı Geldiği gibi formayı kapıyor! İdmanlarda fark yarattı Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı son isim olan Rachid Ghezzal, idmanlarda fark yaratıyor. Sol ayağını çok etkili kullanan başarılı futbolcu, hırsıyla da teknik ekibi memnun etti. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun pazartesi günün oynanacak Denizlispor maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Galatasaray'da loca krizi oluştu Galatasaray'da loca krizi oluştu Galatasaray'ın Alanyaspor ile iç sahada oynadığı karşılaşmada stadyumdaki localara gelen taraftarlar, tanımadıkları kişilerle maç izlemek durumunda kaldı.

Sergen Yalçın'dan oyuncularıyla özel toplantı Sergen Yalçın'dan oyuncularıyla özel toplantı Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Yukatel Denizli maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaparken, hepsine ortak mesaj verdi.

'Yuvama dönmeye hazırım' 'Yuvama dönmeye hazırım' Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues'in devre arasında Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Aboubakar: 'Beşiktaş'ı uçuracağım' Aboubakar: 'Beşiktaş'ı uçuracağım' Denizlispor maçında gol siftahı yapmak istediğini kaydeden Vincent Aboubakar "Yüzde yüz hazır olduğumda Kartal'ı uçuracağım" diye konuştu.