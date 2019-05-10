Chelsea penaltılarla finalde
UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında Chelsea, kendi sahasında Eintracht Frankfurt’u konuk etti.
Chelsea finalde! İngiliz ekibi, 1-1’in rövanşında kendi sahasında Eintracht Frankfurt’u penaltı atışları sonucu eledi ve UEFA Avrupa Ligi’nde finalde Arsenal’in rakibi oldu.
Mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanırken, Chelsea’nin golünü Ruben Loftus-Cheek, Eintracht Frankfurt’un golünü ise Jovic kaydetti.
Karşılaşmada uzatma dakikalarında da gol olmayın finale çıkan taraf penaltı atışlarıyla belli oldu.
Chelsea, penaltı atışları sonucunda rakibini 4-3 mağlup etti ve finalde bir diğer İngiliz Arsenal’in rakibi oldu.