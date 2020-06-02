Chelsea oyuncu değişikliği sayısının 9 olmasını istiyor

İspanyol ekibi Real Zaragoza ile yollarını ayırmaya hazırlanan Shinji Kagawa, eski kulübü Beşiktaş'a mesaj yolladı. 31 yaşındaki Japon orta saha, siyah-beyazlı yönetime, "İsterseniz gelirim" diyerek dönme isteğini iletti. Beşiktaş yönetimi ise bu teklife flaş bir yanıt verdi.

Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Oğulcan Çağlayan'ın takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Genç golcünün kariyeriyle ilgili farklı planları olduğunu söyleyen Bal, ”Kendisiyle görüşüyoruz, benimle birebir görüşmesinde geleceğiyle ilgili farklı düşüncelerinin olabileceğini söyledi. Oğulcan'ın, eğer gidecekse önümüzdeki 8 maçta çok fayda sağlayıp, elinden gelen her şeyi Rizespor için yaparak gitme isteği var” dedi.