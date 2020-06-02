Chelsea oyuncu değişikliği sayısının 9 olmasını istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, sezonun başlamasına kısa bir süre kala ilginç bir teklifte bulundu.
Oyuncu değişikliği sayısının 9'a yükseltilmesini isteyen Chelsea, Premier Lig yönetimine resmi başvurusunu yaptı.
Daily Mail'in haberine göre Premier Lig yönetimi, 11 Haziran'da yapılacak toplantıda Chelsea'nin bu teklifini masaya yatıracak.
Öte yandan koronavirüs nedeniyle ara verilen Premier Lig'in 17 Haziran'da başlamasına karar verilmişti.
(Sporx)
İspanyol ekibi Real Zaragoza ile yollarını ayırmaya hazırlanan Shinji Kagawa, eski kulübü Beşiktaş'a mesaj yolladı. 31 yaşındaki Japon orta saha, siyah-beyazlı yönetime, "İsterseniz gelirim" diyerek dönme isteğini iletti. Beşiktaş yönetimi ise bu teklife flaş bir yanıt verdi.
İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, oyuncu değişikliği sayısında arttırıma gidilmesi için teklif verdi.
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