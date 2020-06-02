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aksam.com.tr
  • 02 Haziran 2020 Salı 07:34
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Chelsea oyuncu değişikliği sayısının 9 olmasını istiyor

Chelsea oyuncu değişikliği sayısının 9 olmasını istiyor

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İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, oyuncu değişikliği sayısında arttırıma gidilmesi için teklif verdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, sezonun başlamasına kısa bir süre kala ilginç bir teklifte bulundu.

Oyuncu değişikliği sayısının 9'a yükseltilmesini isteyen Chelsea, Premier Lig yönetimine resmi başvurusunu yaptı.

Daily Mail'in haberine göre Premier Lig yönetimi, 11 Haziran'da yapılacak toplantıda Chelsea'nin bu teklifini masaya yatıracak.

Öte yandan koronavirüs nedeniyle ara verilen Premier Lig'in 17 Haziran'da başlamasına karar verilmişti.

(Sporx)

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