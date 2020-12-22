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aksam.com.tr
  • 22 Aralık 2020 Salı 01:10
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Chelsea Londra derbisinde güle oynaya kazandı

Chelsea Londra derbisinde güle oynaya kazandı

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İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea, sahasında West Ham'ı Londra derbisinde 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea, sahasında West Ham United'ı ağırladı.

Stanford Bridge'de oynanan karşılaşmayı Chelsea 3-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmanın henüz 10. dakikasında Thiago Silva, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek gol perdesini açtı ve ilk yarı 1-0 Chelsea üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıda da oyunun hakimi olan Chelsea, Werner ile üst üste goller kaçırmasına rağmen aradığı sayıyı Abraham ile buldu. 78. dakikada Werner'in asistiyle golünü atan Abraham tam 101 saniye sonra bir gol daha atarak takımını 3 farklı üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Chelsea üç puanı alan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Chelsea 25 puana yükselerek ilk 4 iddiasını sürdürüd. West Ham United ise 21 puanda kalarak orta sıralarda kaldı.

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