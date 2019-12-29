Chelsea, Londra derbisinde Arsenal'i son 10 dakikada bulduğu gollerle mağlup etti

Arsenal, 13. dakikada Aubameyang'ın golüyle üstünlüğü ele geçirirken, Chelsea'ye geri dönüşü getiren golleri 83. dakikada Jorginho ile 87. dakikada Abraham kaydetti.

Arsenal, Chelsea karşısında ilk yarısını önde kapattığı 16. maçta, ilk kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve Arteta ile 2. maçını da kazanamayan Arsenal, 24 puanda kaldı. Son 5 maçta 2 galibiyeti olan Chelsea ise 35 puanda yükseldi.

Premier Lig'in 21. haftasında Chelsea deplasmanda Brighton'a konuk olacakken, Arsenal ise evinde Manchester United'ı konuk edecek.