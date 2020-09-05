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aksam.com.tr
  • 05 Eylül 2020 Cumartesi 15:54
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Chelsea hücum hattı göz kamaştırıyor

Chelsea hücum hattı göz kamaştırıyor

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beIN SPORTS

Avrupa'da transfer döneminin en hızlı takımı Chelsea oldu. Maviler'in hücum hattı adeta göz kamaştırıyor.

Birçok kulübün finansal açıdan daha tedbirli bir tutum sergilediği pandemi döneminde hem potansiyeli yüksek hem de tecrübeli oyuncuları kadrosuna katan Londra kulübü, yaklaşık 210 milyon sterlini (236 milyon euro) kasasından çıkardı.

Bonservisi elinde olan Thiago Silva ile Malang Sarr'ı Fransa Ligi'nden renklerine bağlayan Chelsea, Leicester City'den sol bek Ben Chilwell'i alırken; Ajax hücum hattının en etkili isimlerinden Hakim Ziyech'i Londra'ya getirdi... Alman milli takımının iki yıldızı Timo Werner ve Kai Havertz'e de imza attıran maviler, rakiplerine korku salan bir hücum hattının sahibi oldu.

Birbirinden değerli isimlerin yer aldığı Chelsea hücum hattında; yeni transferler Havertz - Werner ve Ziyech'in yanı sıra, Londra kulübünde geçtiğimiz sezon başarılı sınav veren Abraham - Pulisic - Mount - Hudson Odoi ve Giroud gibi isimler forma rekabetine girecek.

Menajer Frank Lampard'ın elinde alternatifli bir kadro oluşurken, uzun yıllar sonra transfer döneminin en hızlı takımı olan Chelsea'nin 3 yıllık şampiyonluk özlemine önümüzdeki sezon son verip - veremeyeceğini zaman gösterecek...

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