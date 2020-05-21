  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 01:29
  • |
  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 01:32

Chelsea, Giroud'la devam dedi

Chelsea, Giroud'la devam dedi

Paylaş

İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea'de Fransız forvet Olivier Giroud'un sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin opsiyon hakkı kullanılarak 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Takımda kalmaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Giroud, "Ortam güvenli olduğunda Stamford Bridge'de taraftarımızın önünde Chelsea formasını giymek için sabırsızlanıyorum." yorumunu yaptı.

2018 yılının ara transfer döneminde Arsenal'dan transfer edilen Giroud, bu sezon Chelsea ile çıktığı 13 maçta 3 gol kaydetti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Kararı tanımayın

title

Futbolcular intihar edecek!

title

Putin, Khabib'e söz verdi

Kenan Sofuoğlu'nun belgeseli yarın yayınlanacak!

SPOR GÜNDEMİ

Dünyaca ünlü eski futbolcunun cami projesine sosyal medyadan yardım yağdı!
Dünyaca ünlü eski futbolcunun cami projesine sosyal medyadan yardım yağdı!

Dünyaca ünlü eski futbolcunun cami projesine sosyal medyadan yardım yağdı!

Futbola 2013 yılında veda eden dünyaca ünlü Malili golcü Frederic Kanoute, İspanya'nın Sevilla kentine yaptırmak istediği cami için tam 1 milyon dolar bağış toplandığını açıkladı. 20 yaşında İslam dinine yönelen Kanoute, sosyal medya hesabından bağışta bulunanlara da teşekkür etti.

Fenerbahçe sil baştan... İşte 2021 model Sarı Kanarya!
Fenerbahçe sil baştan... İşte 2021 model Sarı Kanarya!

Fenerbahçe sil baştan... İşte 2021 model Sarı Kanarya!

Sezona yaptığı transferle şampiyonluk parolasıyla başlayan fakat üst üste aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de büyük değişim başlıyor... Hem FFP hem de koronavirüs salgınının yarattığı olumsuz tablo sonucu yıldız futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe gözünü genç futbolculara dikti. Yeni teknik direktör arayışlarına liglere verilen arada hız veren Sarı Kanarya, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Belözoğlu'nun da yerini doldurmayı planlıyor. Tecrübeli kaptanın yerine gelecek isim belli oldu. İşte detaylar...

Nihat Özdemir, kulüplerin önerdiği yeni lig sistemini ilk kez açıkladı
Nihat Özdemir, kulüplerin önerdiği yeni lig sistemini ilk kez açıkladı

Nihat Özdemir, kulüplerin önerdiği yeni lig sistemini ilk kez açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sosa'nın yerine o!
Sosa'nın yerine o!

Sosa'nın yerine o!

Trabzonspor'da Jose Sosa ile sözleşme yenileme çalışmaları sürerken Arjantinli oyuncunun takımda kalmasının zor olduğu ve bu doğrultuda PAOK forması giyen Josip Misic için harekete geçildiği iddia edildi.

Fenerbahçe, Roberto Carlos'u Abromoviç'in elinden almış!
Fenerbahçe, Roberto Carlos'u Abromoviç'in elinden almış!

Fenerbahçe, Roberto Carlos'u Abromoviç'in elinden almış!

2007 yazında Real Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer olan dünyaca ünlü Brezilyalı forvet Roberto Carlos, açıklamalarda bulundu. Carlos, sarı-lacivertli kulüple ilgili yıllar sonra itirafta bulunurken vatandaşı ve mevkidaşı Real Madrid'in yıldız futbolcusu Marcelo hakkında da flaş sözler sarf etti.

Hasan Kartal'dan 'küme düşmeme' önerisi
Hasan Kartal'dan 'küme düşmeme' önerisi

Hasan Kartal'dan 'küme düşmeme' önerisi

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 takımın yaptığı küme düşmenin kaldırılması önerisi ile ilgili TRT Spor'a konuştu. Düşmenin kaldırılması sonrasında alt sıralardaki takımların mücadele gücünün düşeceği yorumlarına karşı Kartal, "Düşme hattında yer alan takım, bir sonraki sezon gelirlerden düşük bir bedel alabilir. Alttan 3 takım, 5'er milyon almayacak şekilde bir kriter koyarsınız, çekişme devam eder." önerisinde bulundu.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok üzülecek
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok üzülecek

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok üzülecek

Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bazı branşlarda küçülme kararı alınacağını geçtiğimiz hafta divan kurulu toplantısında dile getirmişti. Sarı-Lacivertlilerin daralmaya gideceği branşlardan biri de basketbol. Fransız basını, Nando de Colo'nun, yönetimin maaş indirimi teklifini kabul etmeyeceğini ve takımdan ayrılacağını yazdı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.