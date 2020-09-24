Chelsea, Edouard Mendy'yi kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
İngiliz basınında çıkan haberlerde, Chelsea'nin Mendy için 25 milyon avro bonservis ödeyeceği öne sürüldü.
Mendy, geçen yıl transfer olduğu Rennes'te 33 karşılaşmada forma giyerken 31 gol yedi.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir transferinde karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi. Tecrübeli golcüyü taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, siyah - beyazlı kulübe icra takibi başlattı.
Erol Bulut'un orta saha kurgusunda Gustavo-Sosa-Tolga Ciğerci'yi değerlendireceği, önlerinde de Mert Hakan Yandaş'a forma vererek milli oyuncuyu gole yakın oynatmayı planladığı öğrenildi.
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde girdiği 5 Avrupa kupası eleme turundaki 9 maçı da kazanarak tur atlayan taraf oldu.
Galatasaray'da Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi'nin derbiye yetişme ihtimali doğdu.