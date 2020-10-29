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aksam.com.tr
  • 29 Ekim 2020 Perşembe 00:17
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Chelsea, deplasmanda Krasnodar'a gol yağdırdı

Chelsea, deplasmanda Krasnodar'a gol yağdırdı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği E Grubu maçında İngiliz kulübü Chelsea, konuk olduğu Rusya'nın Krasnodar takımını 4-0 mağlup etti.

Chelsea'nin gollerini 37. dakikada Hudson-Odoi, 76. dakikada Werner (penaltıdan), 79. dakikada Ziyech ve 90. dakikada Pulisic kaydetti.

Chelsea puanını 4'e çıkardı. Krasnodar 1 puanda kaldı.

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