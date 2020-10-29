Chelsea, deplasmanda Krasnodar'a gol yağdırdı

Chelsea'nin gollerini 37. dakikada Hudson-Odoi, 76. dakikada Werner (penaltıdan), 79. dakikada Ziyech ve 90. dakikada Pulisic kaydetti.
Chelsea puanını 4'e çıkardı. Krasnodar 1 puanda kaldı.
Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100. maçına Paris Saint-Germain karşısında çıktı.
Başakşehir'in Moldovalı stoperi Epureanu, PSG'ye 2-0 yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Paris Saint-Germain'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları ilk maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Medipol Başakşehir ile PSG karşılaştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği E Grubu maçında İngiliz kulübü Chelsea, konuk olduğu Rusya'nın Krasnodar takımını 4-0 mağlup etti.
Real Madrid forveti Karim Benzema'nın, Şampiyonlar Ligi maçında Vinicius hakkında söyledikleri gündem oldu.