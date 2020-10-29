Chelsea, deplasmanda Krasnodar'a gol yağdırdı

Başakşehirli Mehmet Topal Avrupa'da 'dalya' dedi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Paris Saint-Germain'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları ilk maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.